- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, a declarat astazi ca s-a decis anul in care romanii vor achita la magazine in euro și nu in lei: 2024. Ministrul de Finanțe a explicat ca saptamana viitoare va prezenta calendarul prin care se va implementa trecerea la moneda euro și ca tot saptamana…

- Romania nu este sceptica in privinta adoptarii euro, ci incercam sa fim realisti si sa asiguram un interval de timp pentru acest moment, a declarat, joi, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a...

- O noua reuniune a Comisiei Nationale de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro a avut loc, la Palatul Victoria, cu participarea presedintelui Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, si guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu.

- O noua reuniune a Comisiei Nationale de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro a avut loc astazi, la Palatul Victoria, cu participarea presedintelui Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, si guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu.Prof.univ.dr. Aura Socol a prezentat…

- Doamna Prof.univ.dr. Aura Socol a prezentat Raportul de fundamentare, document structurat pe doua paliere și alcatuit din șapte capitole. In raport se analizeaza in detaliu modul in care funcționeaza zona euro, cum poate influența acest lucru intrarea Romaniei in zona euro și gradul de pregatire…

- O noua reuniune a Comisiei Nationale de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro a avut loc astazi, la Palatul Victoria, cu participarea presedintelui Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, si guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Doamna Prof.univ.dr. Aura Socol…