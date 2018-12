Ședință guvern Iohannis. Mircea Badea, despre mișcarea Executivului: Asta nu mi-a plăcut! Realizatorul TV a spus ca Guvernul ar fi trebuit sa dea, inca din ședința de joi, OUG pe taxa pe lacomie. ”Ce nu mi-a placut joi este ca nu au dat ordonanța anunțata miercuri de Eugen Teodorovici. Nu mi-a placut ca nu au dat-o azi. Trebuia data joi, este ok și vineri, dar trebuia joi. Ei zic ca o vor da vineri. Sigur, este ok și vineri, dar era bine s-o dea joi daca tot au anunțat-o. Haideți sa vedem ca o dau vineri. Ar fi o mare greșeala sa nu o dea”, a zis Mircea Badea la Antena 3. De altfel, Mircea Badea a apreciat prestația Vioricai Dancila in deschiderea ședinței de Guvern… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se reuneste intr-o noua sedinta vineri seara! Ordonanta privind masurile fiscale ar putea fi pe lista suplimentara. Guvernul se va reuni vineri intr-o noua sedinta, in cadrul careia urmeaza sa discute, potrivit agendei, un proiect de hotarare privind aprobarea unor acte aditionale la acordurile…

- In sedinta Executivului, programata pentru ora 18,30, urmeaza sa se analizeze si un proiect de hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru unele unitati administrativ-teritoriale din judetul Caras-Severin. Guvernul va decide, totodata, si cu…

- Guvernul se va reuni vineri intr-o noua sedinta, in cadrul careia urmeaza sa discute, potrivit agendei, un proiect de hotarare privind aprobarea unor acte aditionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petroliera incheiate intre Agentia Nationala pentru…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Parlament, ca l-a invitat pe ministrul Justiției sa participe la ședința CExN ca sa ii „lumineze” pe social-democrați in privința remanierii guvernamentale.„L-am rugat sa vina ca sa ne lumineze, sa ne spuna care e calea de urmat in aceasta…

- Președintele PSD Liviu Dragnea și o parte din liderii filialelor județene au participat, duminica, la Parlament, la o intalnire informala inaintea ședinței de luni a CExN al formațiunii, la „socializare” fiind prezent și premierul Viorica Dancila, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din partid.Potrivit…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, inainte de ședința Comitetului Executiv Național, ca aceasta va fi una neplacuta, dar necesara, insistand ca nu va mai permite ca unii colegi sa unelteasca impotriva propriului guvern."Acum o sa mergem la CEx unde va fi o ședința din pacate neplacuta,…

- Ieri, plenul Camerei Deputatilor a respins motiunea simpla intitulata „Ministrul Justitiei, un ministru de nota 4 (patru)”, in care PNL si USR au solicitat demisia lui Tudorel Toader, potrivit Mediafax. Motiunea simpla a fost respinsa de deputati cu 171 de voturi „impotriva”, 99 „pentru” si 5 abtineri.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marți, la Palament, ca sunt zero șanse ca dupa remanierea guvernamentala totul sa ramana la fel in Executiv. Șeful PSD a negat faptul ca s-ar lua in calcul și o comasare sau reducere a numarului de ministere.Intrebat de jurnaliști, marți la Parlament, ...