Sedinta foto nepotrivita a premierului Dancila. Doua fetite si-au facut selfie cu ea, langa un stand de arme

- Premierul a participat la festivalul "Toamna Cugireana", unde, intr-o sala din Casa de Cultura, fabrica de arme din oras a expus cele mai reprezentative arme pe care le produce. Acolo, Dancila si-a facut fotografii, in fata unei pusti de asalt, cu doua fetite bucuroase de o fotografie cu premierul.…

- Mai mulți polițiști și jandarmi vranceni au participat astazi (sambata) la acțiunea de cautare a unei fetițe de 8 ani, disparuta langa comuna Bisoca din județul Buzau. Potrivit ProTv, Nicoleta, fetița data disparuta din Buzau, a fost gasita intr-o poienița, langa comuna Bisoca. Minora nu prezinta urme…

- Calin Popescu Tariceanu le-ar fi trimis colegilor din ALDE un SMS despre alianța cu Pro Romania, condus de Victor Ponta, care ramane in picioare. Miercuri sau joi, urmeaza sa aiba loc ședința ALDE. Pe de alta parte, Victor Ponta și-a anunțat colegii ca sapramana viitoare pregatește…

- "In cadrul sedintei de astazi, am aprobat ca proiectul autostrazii Ploiesti - Brasov sa fie declarat obiectiv strategic de interes national", a anuntat presedintele Iohannis. El a spus ca i-a atras atentia premierului in ceea ce priveste autostrada Moldovei. "In acest context, am atentionat-o pe doamna…

- PSD a decis sa anuleze reuniea Comitetului Executiv (CEx) al partidului care trebuia sa se desfașoare luni de la ora 18. Decizia vine dupa ce Dancila a cerut amanarea Congresului din 3 august.

- Asociatiile “Moldova vrea autostrada“, “Impreuna pentru A8“ si “Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei“ afirma, intr-un comunicat de presa, ca anuntul premierului privind scoaterea autostrazii Comarnic - Brasov din schema de finantare in parteneriat public-privat si declararea proiectului drept prioritate…

- "Sper ca doamna Dancila sa priceapa ca avem obligatia sa transpunem acest raport si sa-l luam in discutie de urgenta in Parlament, sa exprimam opinii si sa le transpunem in legislatie (...). Ma astept sa termine cu politica strutului, cu plimbarile de pe plaja de la Sulina, ca tratamentul la mare…