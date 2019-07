Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, si-a intrerupt programul politic pe care il avea sambata in judetul Bacau si a revenit la Bucuresti, unde ar urma sa aiba loc o sedinta extraordinara a Guvernului pe tema cazului de la Caracal. Presedintele filialei PSD Bacau, Dragos Benea, a declarat pentru…

- "Crima din Caracal este o drama cumplita, o tragedie care ne-a inghețat inimile. Ca mama, sunt alaturi de rudele aflate in suferința și voi face tot ceea ce imi sta in putința pentru a le sprijini", a scris premierul Viorica Dancila pe pagina sa de Facebook.

- Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Maramureș s-a reunit in ședința extraordinara, dupa identificarea unui porc mistreț mort pe fondul de vanatoare nr.38 Oarța. Dupa recoltarea și analiza probelor recoltate, Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala de la București a confirmat prezența virusului…

- "Data la care se va desfasura congresul PSD va fi stabilita vineri, prin vot, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului", a declarat, miercuri, presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila. Ea a adaugat ca doreste ca toate deciziile in partid sa fie discutate in forurile statutare,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, așteapta ca prefectul din Bacau sa se sesizeze în cazul cimitirului internațional Valea Uzului. El spune ca autoritațile locale din Darmanești au construit cruci pentru eroii români fara a avea avize și autorizații, „aspecte care țin de zona penala”,…