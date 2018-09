Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, in biserica "Adormirea Maicii Domnului" din comuna Banesti, judetul Prahova, au fost prezenti parlamentari de Prahova, primari din mai multe localitati, reprezentanti ai clerului, precum si diferiti cetateni. Toti s-au declarat in favoarea initiativei legislative PSD de revizuire a Constitutiei,…

