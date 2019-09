Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei a anunțat ca refuza numirea interimarilor propuși de premierul Viorica Dancila pe locurile lasate vacante de miniștri ALDE care s-au retras din Guvern. In aceste condiții președintele PSD a convocat cel mai important for de decizie al partidului dintre congrese - Comitetul Executiv…

- "Este pur si simplu ridicol sa acuzi ca nu esti lasat sa guvernezi, cand un simplu bilant arata ca, in doi ani si jumatate, ai schimbat trei guverne si 80, atentie, 80 de ministri! Sunt cifre incredibile, care arata cata instabilitate si probleme - de la cele strict administrative pana la cele legate…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis sambata, la Mamaia, sa il actioneze in instanta pe presedintele Klaus Iohannis pentru ca a afirmat ca Guvernul este corupt, a anuntat presedintele...

- Guvernul va merge in Parlament pentru a primi un vot de incredere, iar cea mai buna arma este negocierea, a declarat, joi, la Arges, premierul Viorica Dancila.Sefa Executivului a reafirmat ca PSD nu ia in calcul iesirea de la guvernare. Citește și: Traian Berbeceanu iese la rampa: ‘Ciudata…

- "Draga Viorica, ți-am oferit repetat sprijinul meu pentru a merge in Parlament ca sa facem un Guvern mai bun. L-ai refuzat. Vei veni acum in Parlament trimisa de dl Iohannis. Fara mine...", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook. Premierul a anuntat ca va duce remanierea in Parlament …

- "Am urmarit cu profunda dezamagire spectacolul dat de candidatul la alegerile prezidențiale Klaus Iohannis, care nu și-a ințeles rolul constituțional nici dupa cinci ani de cand ocupa aceasta funcție. Atitudinea lui Iohannis nu este suprinzatoare, de 2 ani și jumatate se folosește de funcția pe care…

- Klaus Iohannis a anunțat, ieri, ca va face, astazi, declarații legate de criza politica din Romania, dupa ce ALDE a anunțat ca se retrage de la guvernare. Cabinetul condus de Viorica Dancila a ramas fara majoritate in Parlament. DCNEWS va transmite LIVE declarațiile prețedintelui Romaniei,…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita un aviz motivat suplimentar României din cauza faptului ca aceasta nu a eliminat restricțiile impuse comerțului cu gaze naturale dintre statele membre, astfel cum se prevede în normele UE privind piața interna în sectorul gazelor naturale. Practic,…