- Liderii coalitiei de guvernare s-au reunit vineri pentru a discuta, in principal, despre rectificarea bugetara pe acest an, situatia in cazul Fondului Suveran de Investitii si despre proiectiile privind bugetul pe 2019. Sedinta se desfasoara in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera, iar…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu vor relua, luni la Parlament, discuțiile pe marginea Legii offshore, pe ordonanța de urgența care inființeaza Fondul Suveran de Investiții, cat și asupra respingerii OUG 6/2016 care a stat la baza protocolului PG-SRI, au spus surse politice pentru MEDIAFAX.Liderii…

- Dupa ce a fost la CSM, in prima parte a zilei, ministrul Justitiei a ajuns in cursul dupa-amiezii la Parlament. UPDATE 17.18 – Ministrul Justitiei a facut precizari cu privire la intrevederea cu Dragnea si Tariceanu, urmare a viztei la Strasbourg si a discutiilor avute de oficialul guvernamental cu…

- Probabil ca daca nu ar avea nevoie de voturile ALDE in Parlament, coalitia s-ar rupe imediat. Dragnea l-a criticat aspru pe Tariceanu, pe care il acuza ca il tine in brate pe Tudorel Toader. Ministrul Justitiei ar bloca proiecte importante, printre care si celebra lege a amnistiei si gratierii. Presedintele…

- Conducerea largita a PSD a inceput discuțiile, la ora transmiterii acestei știri, la Parlament, intr-o ședința a Comitetului Executiv Național, pe marginea scrisorii anti-Dragnea, la ședința fiind prezent și premierul Viorica Dancila.