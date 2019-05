Stiri pe aceeasi tema

- Dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, PSD este in degringolada. Niciun lider social democrat nu vrea sa-și asume deocamdata conducerea partidului, fara o negociere in prealabil cu liderii din teritoriu. Statutar, președintele executiv al PSD este și cel care preia interimatul partidului in cazul vacantarii…

- Urmeaza saptamâna cuțitelor lungi în PSD. Social-democrații sunt în stare de șoc fiindca nu se așteptau sa înregistreze un rezultat atât de slab la alegerile europarlamentare. De altfel, primul care a cerut public demisia lui Liviu Dragnea este Marian Oprișan. Surse social-democrate…

- Apar primele informații pe surse din cadrul PSD. Liderii partidului cer congres in care sa fie aleasa o noua conducere a partidului, daca PSD pierde alegerile europarlamentare.Citește și: Prima victorie ZDROBITOARE - USR anunța ca a caștigat alegerile in Noua Zeelanda Conform unor informații…

- Social-democratii vot vota duminica spre seara la scrutinul privind alegerea viitorilor eurodeputati. In afara Liei Olguta Vasilescu si a Ecaterinei Andronescu, singurul politician de frunte din PSD care voteaza devreme este Viorica Dancila, la ora 12.00

- Deputații USR de București organizeaza azi o audiența publica in Piața Victoriei, in timpul ședinței de guvern in care ar putea fi adoptat proiectul de OUG pentru modificarea Codurilor Penale. Deputații Cristian Seidler, Cristina Pruna, Claudiu Nasui, Tudor Pop vor fi de la ora 13:00 in fața Guvernului…

- PSD amana luarea unei decizii in ceea ce il privește pe Tudorel Toader. In ședința social-democraților ar fi trebuit sa stabileasca daca il mai susțin pe ministrul Justiției. Deocamdata, nu s-a discutat nimic despre Tudorel Toader. Social-democrații i-au oferit doua soluții: fie va fi remaniat, fie…

- Liviu Dragnea și premierul Dancila au ajuns la sala de grup a PSD pentru ședința. Viorica Dancila a spus ca va face declarații dupa terminarea ședinței. Ședinta de urgenta la PSD, in contextul...

- Sedinta de Guvern de luni a fost amanata cu o zi, dupa ce Ordonanta de Urgenta privind plafoanele, necesara pentru aplicarea bugetului de stat pe 2019, nu a primit avizul Consiliului Economic si Social. Potrivit Executivului, intrunirea Guvernului va avea loc, cel mai probabil, marti, de la ora 14,00.…