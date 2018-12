Stiri pe aceeasi tema

- "Eu nu l-am sunat pe domnul Tariceanu pana acum, pentru ca, sincer, nu am vrut sa-l deranjez, nici nu m-a sunat. Cand ma suna, ii raspund cu drag si oricand doreste sa facem o sedinta de coalitie, bineinteles ca o facem, mai ales ca ei au si congresul in aceste zile si o parte sunt plecati", a precizat…

- Un moment mai puțin obișnuit a avut loc, dupa o ședința maraton a coaliției de guvernare. La declarațiile de presa de dupa ședința, Liviu Dragnea a venit insoțit de viceprședintele ALDE, Andrei Gerea și nu de Calin Popescu Tariceanu, așa cum faceau de obicei.Aceasta decizie pare a alimenta…

- Intrunire a liderilor coalitiei de guvernare PSD-ALDE Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Foto: Arhiva/ facebook.com/tariceanu Liderii coalitiei de guvernare s-au reunit vineri, 2 noiembrie, pentru a discuta, în principal, despre rectificarea bugetara de anul acesta, situatia în…

- Liderii coalitiei de guvernare s-au reunit vineri pentru a discuta, in principal, despre rectificarea bugetara pe acest an, situatia in cazul Fondului Suveran de Investitii si despre proiectiile privind bugetul pe 2019. Sedinta se desfasoara in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera, iar…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, vor discuta, vineri, despre rectificarea bugetara si scenariile pentru bugetul pe anul viitor, au declarat, joi, pentru MEDIAFAX, surse politice.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si ministrul de Externe, Teodor Melescanu, au ajuns, la ora transmiterii acestei stiri, in biroul lui Liviu Dragnea din Parlament. Cei trei nu au dorit sa faca declaratii de presa la sosire.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, urmeaza sa se intalneasca de la ora 15.00 intr-o sedinta a Coalitiei, potrivit unor surse politice. La sedinta liderilor Coalitiei este asteptat si ministrul Energiei, Anton Anton, dar si ministrul Transporturilor, Lucian Sova.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a discutat cu liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu in biroul președintelui Camerei Deputaților. Potrivit surselor Hotnews.ro una dintre temele discutate de catre cei doi lideri este modificarea legii offshore. De altfel, la finalul ședinței Tariceanu a confirmat ca s-a discutat…