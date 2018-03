Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%. Proiectul de document are obiectivul cresterii gradului de impozitare…

- DISPOZITIE Nr. 266 din 26.02.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii in sedinta extraordinara Primarul Municipiului Campia Turzii; In conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3), alin.(4) si

- Consiliul Baroului Constanta convoaca Adunarea Generala Ordinara a Baroului pentru data de 10 martie 2018 ora 9.30 in sala mare a Casei de Cultura a Sindicatelor Constanta. Pe ordinea de zi sunt urmatoarele subiecte: 1. Raportul de activitate al Consiliului Baroului pe anul 2017;2. Raportul de activitate…

- Potrivit anuntului oficial, se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta de indata pentru joi, 22 februarie 2018, ora 15,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Unirii nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan…

- Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Iasi pe anul 2018 le-a luat doua ore consilierilor ca sa fie votat, dar a scos la iveala un primar cum nu s-a mai vazut. Chiar si alesii liberali au fost pusi in incurcatura de bunele intentii ale lui Mihai Chirica, atunci cand…

- Proiectul de hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare privind construirea unei maternitati in curtea Spitalului Clinic de Urgenta "Sfantul Ioan" din Capitala, a carei valoare estimata este de 12 milioane de euro, se afla pe ordinea de zi a sedintei CGMB de joi.

- Proiectul de hotarare privind preluarea autobazei RATB Pipera pentru construirea Spitalului Metropolitan se afla din nou pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ce va avea loc saptamana viitoare, dupa ce a fost respins in urma votului la ultima sedinta.Proiectul…

- Consilierii judeteni Vrancea de la PNL au propus joi, la sedinta de consiliu judetean, un proiect de hotarare pentru revocarea lui Marian Oprisan, presedinte CJ, iar Oprisan i-a acuzat pe acestia ca au incercat sa comploteze cu liderul PSD Liviu Dragnea "asupra membrilor din delegatia care apartine…

- Consilierii judeteni sunt convocati joi, 15 februarie, incepand cu ora 13.00, in sedinta ordinara, avand pe ordinea de zi 15 proiecte de hotarare. Printre altele, va fi supus dezbaterii si privind aprobarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2018.

- Consiliul Local Baia de Arieș se va intruni vineri, 16 februarie, in ședința publica ordinara. Aceasta se va desfașura incepand cu ora 14 la Casa de Cultura a orașului Baia de Arieș, primarul Traian Pandor propunand urmatorul PROIECT AL ORDINII DE ZI: PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului…

- Proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate in sedinta de joi a Guvernului, informeaza news.ro.Sedinta de Guvern este programata de la ora 12.00. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spunea ca…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat luni ca proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate joi in sedinta de guvern."Proiectul de lege pentru achizitionarea rachetelor HIMARS joi va fi in sedinta…

- Senatul ar putea dezbate si vota, in sedinta de luni, proiectul de lege care ofera imunitate sporita judecatorilor CCR, acestia neputand fi urmariti penal, retinuti, arestati, perchezitionati sau trimisi in judecata penala decat cu incuviintarea a doua treimi din numarul judecatorilor Curtii.

- Proiectul de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie a fost aprobat, joi, de Guvern. Prin acesta se introduc Ordinul de protectie provizoriu, prin care politistii pot inlatura de indata agresorul din domiciliu, si bratara electronica…

- Finul lui Dan Ioan Popescu și cel care a ramas corjent la concursul pe care l-a dat pentru ocuparea definitiva a posturilor in ANAF, unde a obținut 2,80, ar urma sa fie mutat dupa tragedia de la RADET la Compania de Iliuminat Public a Primarie...

- Ancheta la RADET Mai multe controale si o ancheta care vizeaza respectarea masurilor de securitate în munca sunt în desfasurare la RADET. Doi angajati au murit într-un accident produs marti seara în subteran în zona Complexului Leu dupa ce o conducta de…

- Administratorul special al RADET, Razvan Nitu, a demisionat, marti, dupa ce luni seara doi muncitori au murit in urma unei interventii."Mi am dat demisia de onoare, pentru ca sunt un om de onoare. Eu ocupam functia de administator special, care este echivalentul functiei de director general, pentru…

- Corpul de Control al primarului Capitalei face verificari la Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) in urma accidentului de luni seara in care doi muncitori si-au pierdut viata dupa fisurarea unei tevi a sistemului de termoficare din incinta Complexului studentesc Leu. Conucerea…

- Primarul general, Gabriela Firea, a dispus declansarea unui control general la RADET privind respectarea normelor de protectie a muncii, in urma accidentului in care doi angajati ai regiei si-au pierdut viata, a informat Primaria Capitalei, intr-un comunicat. Totodata, administratorul special al RADET,…

- "O echipa a Corpului de control al primarului general s-a deplasat in cursul zilei de azi la sediul Regiei pentru a demara verificarile. De asemenea, la RADET este in curs de derulare o verificare interna pentru a se stabili daca au fost respectate procedurile si normativele specifice unitatii, inclusiv…

- Primarul General, Gabriela Firea, a dispus declansarea unui control general la RADET, in timp ce administratorul special si-a inaintat demisia de onoare, anunta Primaria Capitalei. Decizia edilului vine ca urmare a accidentului de munca in care doi angajati RADET si-au pierdut viata. "Primarul…

- Administratorul special al RADET, Razvan Nitu, a demisionat, marti, in urma accidentului produs cu o zi in urma, cand doi muncitori si-au pierdut viata dupa fisurarea unei tevi a sistemului de termoficare din incinta Complexului studentesc Leu.

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6 au deschis un dosar penal in rem in legatura cu moartea celor doi muncitori de la RADET, care au lucrat, ieri, la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu din Capitala. Administratorul special al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei…

- Ca urmare a accidentul din ziua precedenta, caruia i-au cazut victime doi barbati care lucrau la Regia de Termoficare, seful RADET – mai exact administratorul special al Regiei – a decis sa renunte la functie, din cate anunta televiziunile de stiri. Demisia lui Razvan Nitu vine, practic, la doar cateva…

- Razvan Nitu, administratorul special al RADET, a demisionat, marti, in urma accidentului produs luni seara, cand doi muncitori si-au pierdut viata dupa fisurarea unei tevi a sistemului de termoficare din incinta Complexului studentesc Leu. MENIU Salut, Amalia Bine ai venit la News.ro! Pentru a accesa…

- „Mi-am dat demisia de onoare, pentru ca sunt un om de onoare. Eu ocupam functia de administator special, care este echivalentul functiei de director general, pentru ca RADET este in insolventa", a declarat Razvan Nitu, potrivit Mediafax. Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 6 a dechis…

- Razvan Nitu, administratorul special al RADET, a anuntat marti, ca îsi da demisia de onoare, dupa ce doi muncitori si-au pierdut viata în timp ce lucrau la o conducta de termoficare în zona Iuliu Maniu.

- Razvan Nitu, administratorul special al RADET, a anuntat marti, pentru AGERPRES, ca îsi da demisia de onoare, dupa ce doi muncitori si-au pierdut viata în timp ce lucrau la o conducta de termoficare în zona Iuliu Maniu. (continua) AGERPRES/(A - autor: Irinela Visan, editor: Florin…

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru astazi, luni, 29 ianuarie 2018, ora 11,00, sedinta care are loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24). Proiectul…

- Repartitia locuintelor sociale disponibile din municipiul Baia Mare va fi hotarata in sedinta ordinara de marti, 30 ianuarie, a Consiliului Local. Proiectul de hotarare pe aceasta tema ce va fi supus votului alesilor locali arata in felul urmator: Proiect de hotarare privind aprobarea repartitiilor…

- Proiectul de transmitere in direct al tuturor ședințelor ordinare de CL Motru, aflat joi pe ordinea de zi a ședinței de joi, nu a fost discutat deoarece consilierii liberali și primarul Jianu au parasit sala inainte de a se aproba convocatorul. Disputa a pornit de la suplimentarea ordinii de…

- Incepand cu data de 1 februarie, tarifele la transport la operatorul Livio Dario, se vor mari. Masura vine ca urmare a creșterilor prețului la combustibil și majorarea salariului minim pe economie. Proiectul de majorare a tarifelor va fi supus la vot in ședința de CJ din data de 25 ianuarie. Prin cererea…

- Consilierii locali din Aiud se reunesc in prima sedinta ordinara din acest an, joi, 25 ianuarie, incepand cu ora 14.00, in sala Ion I.C. Bratianu a primariei. Pe ordinea de zi sunt 26 de proiecte, initiate de primarul Iulia Adriana Oana Badea. Proiectul ordinii de zi: 1. Proiect de hotarare privind…

- Proiectul de fuziune prin absorbtie a ELCEN de catre RADET se afla pe ordinea de zi a Primariei Municipiului Bucuresti, potrivit unui proiect publicat pe site-ul Primariei Capitalei. 0 0 0 0 0 0

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar putea aproba de principiu, in sedinta din 17 ianuarie, includerea in planul de reorganizare al RADET Bucuresti a transformarii regiei in societate pe actiuni, sub denumirea RADET SA, cu actionar unic municipiul Bucuresti, potrivit AGERPRES. Citeste…

- ”Din pacate fonduri europene este un subiect care a avut un accident ingrozitor in ultimii ani. Și anume s-au blocat. Razboiul, cum spuneam, romano- roman, a facut ca eficiența administrativa a statului sa se apropie de 0, proiecte de accesat europene nu se mai pot accesa. Știi ca exista și un curent…

- Proiectul de hotarare privind plata contribuției din bugetul local al municipiului la Asociația de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL), pe anul 2018, a fost aprobat, joi, in ședința extraordinara a CL Alba Iulia. Daca pana acum, in fiecare an subiectul genera discuții, de aceasta data…

- Dragnea: Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale. E o discutie foarte serioasa despre simboluri Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, precizand ca legea privind Statutul Casei Regale va fi dezbatuta…

- Premierul Mihai Tudose a precizat, joi, la Parlament, ca a formulat un punct de vedere personal cand s-a referit la faptul ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul…

- Plenul Senatului dezbate si urmeaza sa voteze marti proiectul PSD-ALDE de modificare a Legii 303/2004 privind statutul magistratilor. E prima lege din pachetul celor trei legi ale Justitiei care intra la votul final, dupa ce trecuse deja de votul Camerei Deputatilor. Atmosfera din sala e extrem de tensionata,…

- Sedinta plenului Senatului a inceput luni seara in jurul orei 18.00, cu aproape 3 ore intarziere, dupa ce s-a finalizat plenul comun privind bugetul pe anul viitor, iar pe ordinea de zi se afla proiectul PSD-ALDE privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Acest…

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru luni, 18 decembrie 2017, ora 11,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Unirii nr. 163, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Nicu I. Constantinescu (sala…

- Consilierii locali ai municipiului Alba Iulia se reunesc luni, 18 decembrie, de la ora 13.00, in sedinta extraordinara, la sediul primariei, cu doua proiecte pe ordinea de zi. Proiectul ordinii de zi: 1 Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2017…

- „PSD i-a mințit pe comercianți ca se va construi un supermarket in locul pieței, dar au omis sa recunoasca faptul ca ei inșiși au votat proiectul de urbanism, studiile de fezabilitate și toate amendamentele privind Piața Catedralei. Pentru ca nu mai știu cum sa divagheze de la adevarata problema, adica…

- Solemnitatea sedintei de luni dupa-amiaza, in care s-a adus un omagiu Regelui Mihai, plecat dintre cei vii in urma cu cateva zile, nu a fost urmata de o sedinta prea linistita. Nu trecusera mai mult de doua ore de cand incepuse ceremonia in care se omagiase personalitatea fostului suveran, o sedinta…

- Unul dintre acestea prevede investitii de circa 19 milioane lei la Spitalul de Recuperare, finantarea fiind asigurata cu fonduri europene. Proiectul vizeaza cresterea eficientei energetice a cladirii in care functioneaza unitatea spitaliceasca. Cel de-al doilea proiect a presupus aprobarea unui acord…

- Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Arad, care a avut loc joi dimineata, de la ora 10:00, a inceput cu un moment de reculegere in memoria Regelui Mihai al Romaniei. A fost una dintre putinele sedinte din actualul mandat care a decurs normal, fara scandal, fara intepaturi politice. Intr-adevar,…

- Consilierul municipal Roxana Wring a anunțat ca reprezentanții USR nu au participat la ședința de indata a Consiliului General al Capitalei, convocata cu doar doua ore inaintea inceperii, deoarece in acest interval este imposibila studierea a sute de pagini de documentație și luarea unei decizii…

- La ședința ordinara de la finele lunii noiembrie, aleșii PSD, prin liderul de grup Florin Bogdea, au inițiat un proiect de hotarare exact pe tema scaderii prețului perceput de Transal Urbis pentru gunoiul menajer. „Trebuie scazut prețul la gunoi. Pentru o luna de zile, pana vine Transal…

- Proiectul investițional „Dedeman" nu a fost votat nici astazi in cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinau. Asta pentru ca intrunirea a fost amanata pentru saptamana viitoare, deși reprezentanții companiei s-au expus anterior, foarte clar ca daca aleșii locali din CMC nu vor vota proiectul de decizie…