Ședință de Guvern. Vor fi discutate proiecte importante Potrivit unui comunicat de presa remis joi de Guvern, pe lista proiectelor de acte normative incluse pe agenda sedintei se afla proiectul de lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (EU, Euratom) 2018/994, adoptata la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 2018. Cabinetul Dancila urmeaza sa mai discute un proiect de hotarare referitor la actualizarea anexei nr.1 la HG 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

