Stiri pe aceeasi tema

- "Prezența președintelui la ședințele de guvern nu poate sa fie nici ingradita, nici limitata. Președintele prezideaza ședințele de guvern. Punct.”, declara presedintele Klaus Iohannis anul trecut, dar a asistat la o singura sedinta de Guvern, pe care a parasit-o dupa prima jumatate deoarece proiectele…

- Premierul Viorica Dancila a transmis luni președintelui Klaus Iohannis propunerile de desemnare a miniștrilor interimari pentru portofoliile Transporturilor și Dezvoltarii Regionale, astfel incat sa fie asigurata continuitatea activitații in cele doua domenii. Potrivit unui comunicat de presa…

- In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 4 din Legea nr. 215 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta de indata, ain aceste momente , in sala ldquo;Remus Opreanu" a Consiliului…

- "In acest moment, atat Liviu Dragnea, cat si Florin Iordache au pe ordinea de zi doua cereri de revocare din functiile pe care le detin in conducerea Camerei Deputatilor. Aceasta procedura trebuie finalizata cu un vot final in urmatoarea sedinta de plen. Atata timp cat pe ordinea de zi vor fi aceste…

- Cabinetul Dancila va aproba, in ședința solemna de joi, care incepe la ora 10.30, la Alba Iulia, o ordonanța de urgența privind implementarea programului guvernamental "gROwth-Contul individual de economii Junior Centenar", a anunțat Executivul.De asemenea, pe ordinea de zi mai figureaza o…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca a finalizat evaluarea privind indeplinirea programului de guvernare. "Nu va pot da nume, evaluarea s-a facut in functie de masurile din programul de guvernare. Eu prezint evaluarea, dar trebuie sa am un vot si din punct de vedere politic, am sa vad care…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat proiectele pentru Ghidul solicitantului și Procedura de implementare a programului Start-Up Nation, ediția 2018. Documentele pot fi gasite pe site-ul Direcției de Antreprenoriat și Programe pentru IMM din cadrul MMACA – www.aippimm.ro.…

- In conformitate cu dispozitiile art. 94 alin. 1 si 3 din Legea nr. 215 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost convocat Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data de 19 Octombrie 2018, de la ora 13:00, in Sala ldquo;Remus Opreanu"…