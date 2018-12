Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul s-a razgandit in privința salariului minim, dupa ce le-a promis bani mai mulți angajaților cu peste 15 ani vechime ori studii superioare. Acum autoritățile anunță că, de la 1 ianuarie, doar cei cu facultate vor avea un salariu minim de 2350 de lei brut. Ceilalți…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca in privinta salariului minim diferentiat Guvernul va lua in calcul doar studiile si nu se va raporta la vechimea in munca. “Pe salariul minim diferentiat singurul lucru pe care-l luam in calcul sunt ...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca in privinta salariului minim diferentiat Guvernul va lua in calcul doar studiile si nu se va raporta la vechimea in munca. ‘Pe salariul minim diferentiat singurul lucru pe care-l luam in calcul sunt studiile, nu ne vom referi la vechime’, a declarat Viorica…

- Guvernul nu a hotarat inca data de la care va exista salariu minim diferentiat, desi premierul Viorica Dancila vorbea despre majorarea de la 1 decembrie. Asta inseamna ca romanii vor primi salariile marite abia din a doua luna a anului viitor, daca se va decide majorarea salariului minim pe economie…

- Angajatorii din România vor fi obligați sa le acorde angajaților un salariu minim diferențiat în funcție de studii și vechime, a decis vineri Guvernul, adoptând o Ordonanța de Urgența care stabilește cadrul pentru introducerea acestei diferențieri, scrie adevarul.ro. Ordonanța aduce…

- Guvernul a aprobat, vineri, un proiect de ordonanta de urgenta care stabileste cadrul legal de acordare a salariului minim pe economie diferentiat in functie de studii si vechime, potrivit unor surse guvernamentale. OUG aduce modificari la Codul muncii si introduce definitia de salariu minim diferentiat.…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, anunța reintroducerea salariului minim diferențiat in funcție de studii și vechime. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, premierul Viorica Dancila și miniștrii Lia Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici s-au intalnit marți, 23 octombrie, la Palatul Victoria,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, luni seara, ca Guvernul lucreaza la o hotarare de guvern pentru cresterea salariului minim incepand din 1 ianuarie 2019 la valoarea de 2.050 de lei.