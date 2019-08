Ședință de Guvern pentru dezbaterea Legii privind căutarea persoanelor dispărute Proiectul de lege privind cautarea persoanelor disparute initiat de MAI se regasește pe agenda ședinței de Guvern care va avea loc joi, 8 august 2019. Guvernul va dezbate, in prima lectura proiectul inițiat de Ministerul Afecrilor Interne, care prevede posibilitatea utilizarii unor mijloace si metode de localizare pentru gasirea unei persoane disparute, aflate intr-o situatie The post Ședința de Guvern pentru dezbaterea Legii privind cautarea persoanelor disparute appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

