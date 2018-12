Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul pe probleme economice al premierului Darius Valcov a afirmat, miercuri seara, ca Ordonanta de Urgenta care introduce mai multe modificari fiscale va fi pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi si ca prabusirea Bursei de la Bucuresti „este o variatie normala” si „un moment bun pentru…

- Consilierul pe probleme economice al premierului Darius Valcov a afirmat, miercuri seara, ca Ordonanta de Urgenta care introduce mai multe modificari fiscale va fi pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi.

- Comisia de Dialog Social (de la Ministerul Finanțelor Publice) discuta, miercuri, la ora transmiterii știrii, Ordonanța de Urgența (OUG) prin care Guvernul dorește sa introduca mai multe majorari de taxe, inclusiv „taxa pe lacomie” pentru banci.Mai exact, CDS urmeaza sa-și dea avizul pentru…

- „La urmatoarea sedinta de Guvern, saptamâna viitoare, vom avea o Ordonanta de Urgenta de modificare a Codului Muncii. În Codul Muncii se vorbeste de salariul minim, dar nu de salariul minim diferentiat în functie de studii. Primul pas este modificarea Codului Muncii. Dupa…

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a convocat vineri, la biroul sau de la Palatul Parlamentului, pe ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici și ministrul Dezvoltarii Regionale Paul Stanescu pentru o discuție pe tema banilor pentru primarii, anunța Antena3. Ședința ar urma sa aiba loc incepand cu ora 11.30.Intalnirea…

- Guvernul se reuneste, luni, de la ora 9.00, iar Ordonanta de Urgenta privind cele trei legi ale justitiei, pentru a le pune in acord cu observatiile Comisiei de la Venetia ar urma sa se afle pe ordinea de zi a sedintei. Dupa sedinta, premierul Viorica Dancila va pleca intr-o vizita in Turcia si in Emiratele…

- Guvernul se va reuni luni dimineata, de la ora 9.00, intr-o sedinta extraordinara, pentru a adopta o ordonanta de urgenta care sa puna in acord Legile Justitiei cu solicitarile Comisiei de la Venetia. OUG a fost anuntata de Tudorel Toader imediat dupa intalnirea de la Bruxelles cu liderii europeni.…

- ”Guvernul a adoptat astazi OUG privind unele masuri pentru operationalizarea sectiei pentru anchetarea unor infractiuni din justitie.”, a declarat Tudorel Toader. Ministrul a precizat ca, potrivit Ordonantei de Guvern, in sectia pentru anchetarea magistratilor vor lucra 15 procurori. „Infiintarea acestei…