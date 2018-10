Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Federatiei Nationale a Pensionarilor din Romania au anuntat ca vor protesta, miercuri, in Piata Victoriei, nemultumiti de Legea pensiilor. Protestatarii ar urma sa se stranga in piata incepand cu ora 11.00. Pensionarii spun ca nu sunt de acord cu faptul ca pensiile nu vor mai…

- Proiectul legii pensiilor, care va fi pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Guvernului, va fi cea mai mare provocare a Executivului, avand in vedere impactul financiar foarte mare, peste limita impusa pentru anul 2019, a declarat, marti seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- "Este o analiza. (Legea pensiilor n.red.) este din 2 octombrie la Ministerul de Finante, se face o analiza, un calcul si probabil ca astazi o sa dam un aviz pe acest proiect de lege, pentru ca eventual joi sa avem pe masa ministrilor acest proiect de lege. Impactul pe legea aceasta ar incepe ceva…

- Ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca ministerul pe care l reprezinta lucreaza la studiul de impact privind Legea pensiilor, informeaza RomaniaTV.net. Legea pensiilor a mai facut un pas de la stadiul de proiect la cel de lege. Cand iesim din Ministerul finantelor cu un aviz,…

- Ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca ministerul pe care-l reprezinta lucreaza la studiul de impact privind Legea pensiilor, scrie Mediafax.„Cand ieșim din Ministerul finanțelor cu un aviz, va fi și sustenabila”, a spus Eugen Teodorovici, in cadrul unei emisiuni la…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a cerut miercuri retrimiterea in comisii a Legii offshore, in conditiile in care ALDE a acuzat lipsa unei dezbateri reale, iar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a subliniat ca trebuie stabilita o formula de calcul care sa permita ambelor parti sa fie cointeresate.…

- Guvernul a adoptat, joi, in sedinta de Guvern, Ordonanta de Urgenta prin care se va modifica legislatia privind insolventa. La finalul sedintei, mijnistrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus ca ordonanta va permite eficientizareai recuperarii creantelor bugetare ale societatilor aflate in insolventa,…