Ședinţă de Guvern, luni, 9 septembrie, ora 16. Proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi Potrivit unui comunicat al Executivului, pe agenda sedintei Guvernului va fi inclus proiectul de hotarare referitor la aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda elevilor in anul scolar 2019-2020 si cel privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii 'Spital regional de urgenta Cluj'. Pe ordinea de zi se afla si proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea 'Avioane… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

