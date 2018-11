Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila si membrii Executivului participa joi, la Alba Iulia, la o sedinta solemna de Guvern dedicata celebrarii Zilei Nationale a Romaniei in anul Centenarului Marii Uniri. Sedinta va avea loc de la ora 10,30 in Cetatea Alba Carolina, in Sala Unirii, potrivit programului…

- Guvernul Romaniei a confirmat marti, 27 noiembrie, organizarea la Alba Iulia a unei sedinte solemne de Guvern. Reuniunea membrilor Guvernului va avea loc joi, 29 noiembrie, cu 2 zile inainte de sarbatoarea Centenarului.

- Modul in care se va desfașura parada militara de la Alba Iulia, organizata in data de 1 decembrie 2018, cu prilejul Zilei Naționale, dar și intreg programul manifestarilor, fac obiectul unei analize a Serviciului pentru Protecție și Paza, instituție care trebuie sa asigure paza demnitarilor care vor…

- Guvernul se reuneste, luni dimineata, pe ordinea de zi a sedintei Executivului fiind o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, textul fiind criticat de unii lideri social-democrati.

- Viorica Dancila si ministrii Cabinetului pe care ii conduce se vor reuni in sedinta saptamanala a Executivului in mai putin de patru ore. Pe ordinea de zi a intrevederii de lucru a Guvernului s-ar putea afla proiectul Legii pensiilor, din cate anuntase recent ministrul Finantelor. Pana la momentul redactarii…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat Secretariatului General al Guvernului un raport amanuntit cu privire la modul in care Protocolul a pregatit si organizat intrevederea stabilita pentru luni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Totodata, seful Executivului a cerut si ministrului…

- Iata comunicatul Administrației prezidențiale, remis miercuri, 5 septembrie: „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, condamna ferm adoptarea proiectului rectificarii bugetare de catre Guvernul condus de Prim-ministrul Viorica Dancila, fara avizul Consiliului Suprem de Aparare a Țarii.…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca sedinta CSAT a fost suspendata si asteapta ca Guvernul sa vina cu un nou proiect de rectificare, dupa ce membrii Consiliului Suprem nu au cazut la un acord pentru a emite avizul necesar pe proiectul de rectificare a bugetului, potrivit Mediafax. „Nu s-a…