Guvernul se reuneste joi in sedinta, iar printre proiectele cuprinse pe ordinea de zi se afla aprobarea normelor metodologice pentru evaluarea in vederea acreditarii institutelor nationale de cercetare-dezvoltare si acordul de cooperare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei. Astfel, pe agenda sedintei sunt proiectul de hotarare privind aprobarea normelor metodologice pentru evaluarea in vederea acreditarii institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare intre Guvernul Romaniei…