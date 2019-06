Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul nu renunta la adoptarea Codului Administrativ, in ciuda apelurilor venite din partea Opozitiei si a avizului negativ din partea Consiliului Economic si Social (CES). Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca Guvernul va adopta Codul administrativ prin ordonanta de urgenta, pentru ca…

- Federația Sindicatelor din Administrație (FNSA) ii cere premierului Viorica Dancila printr-o scrisoare deschisa sa nu adopte prin ordonanța de urgența Codul Administrativ. Solicitarea vine a o zi dupa avizul negativ oferit de Consiliul Economic si Social pe proiectul de act normativ. SCRISOARE…

- Pensiile speciale, de mii de lei pentru primari, consilieri locali si judeteni, presedinti si vicepresedinti de consilii judetene, ar putea fi adoptate miercuri, in sedinta de Guvern, prin Ordonanta de Urgenta. Proiectul a primit aviz negativ, marți, de la Consiliul Economic si Social, in urma unei…

- Guvernul ar putea adopta în ședința de miercuri o controversata ordonanta de urgenta pentru adoptarea Codului Administrativ. Actul normativ conține mai multe "bombe" cu efect imediat sau întârziat.

- Ați auzit de Codul administrativ? Marți, 11 iunie, a primit aviz negativ în Consiliul Economic și Social (CES). Avizul oricum nu conteaza, daca e pozitiv sau negativ. Trebuie doar sa fie. Este pur consultativ. Guvernul a adoptat multe proiecte în trecut și va mai adopta, cu aviz negativ…

- Consiliul Economic și Social a avizat favorabil, in ședința de joi, proiectul de modificare a OUG 114/2018, astfel incat acesta va putea fi discutat in ședința de Guvern de vineri, scrie Mediafax.Citește și: Ioan Mircea Pașcu, informație IN PREMIERA, dupa ce a fost exclus de pe lista PSD pentru…

- Guvernul a convocat de urgenta Consiliul Economic și Social, pentru a discuta și aviza schimbari importante la controversata OUG 114. Executivul are nevoie de avizul CES pentru a lua în discuție și aproba în ședința de Guvern noile modificari.