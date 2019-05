Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui comunicat al Comitetului Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019", Papa Francisc si-a manifestat increderea in profesionalismul si daruirea ofiterilor de protectie romani, pe care i-a binecuvantat si le-a urat sarbatori pascale fericite. Echipa care asigura securitatea…

- Autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone nu pot trece din Romania in Ungaria incepand de joi seara pana vineri seara, respectiv de sambata seara pana luni, cu ocazia Pastelui catolic. Potrivit CNAIR, autoritatile maghiare restricționeaza circulatia rutiera pe teritoriul Ungariei…

- „Pe 29 martie 2004, am depus instrumentele de ratificare, la Washington, pentru aderarea la NATO, iar, cateva zile mai tarziu, in 2 aprilie, a fost inaltat steagul Romaniei la sediul NATO de la Bruxelles. Am scris si am vorbit, de-a lungul anilor, despre importanta istorica a acestei decizii. Si,…

- Guvernul a publicat, joi, ordinea de zi a ședinței de vineri, pe aceasta nefigurand proiectul pentru modificarea OUG 114/2018. Apare, insa, adoptarea Codului de conduita al membrilor Executivului.Redam ordinea de zi a ședinței de vineri, publicata de Executiv: Candidatura BOMBA la Parchetul…

- Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia este convocat in ședința extraordinara, pentru data de 22 martie 2019. Intre proiectele de hotarare de pe Ordinea de zi se afla și documentațiile pentru amenajarea zonelor de agrement de pe malul Mureșului și de pe latura de Nord a Cetații. PROIECT AL ORDINII…

- Consilierii locali aleși sunt convocați in data de 19 martie 2019 de la ora 13,00 la o ședința fluviu la sediul Primariei Carei din Romania fara placi oficiale cu insemne naționale. Nu mai puțin de 37 de proiecte de hotarare sunt pe Ordinea de Zi la care se va adauga punctul Diverse. Nu lipsește proiectul…