- Guvernul se reuneste miercuri in sedinta, iar pe ordinea de zi sunt inscrise, printre altele, aprobarea bugetului pe acest an al Aeroportului International "Mihail Kogalniceanu" din Constanta, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru drumul de legatura autostrada A1 Arad - Timisoara - DN…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, marti, 25 iunie 2019, ora 11.00, in Amfiteatrul Universitatii "Ovidius", Campus Corp C, etaj 3, cu urmatoarea ordine de zi: Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanta din…

- Guvernul se reuneste luni in sedinta, pe ordinea de zi figurand aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon" si pentru modernizarea drumurilor nationale DN 1S si DN 2. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Executiv, pe ordinea…

- Elevii școlii din Timișoara au participat la Cupa Tymbark și, dupa ce au cucerit locul I in faza zonala, unde au invins echipe din județele Alba, Arad, Caraș- Severin, Hunedoara și Mehedinți, la etapa naționala, desfașurata in perioada 24-26 mai, in județul Constanța, au ocupat primul loc. La…

- Consiliul local al municipiului Constanta a fost convocat in sedinta ordinara, joi, 25 aprilie 2019, in sala "Sergiu Celibidache" a Colegiului National de Arte "Regina Maria" Constanta.Proiectele de pe ordinea de zi sunt urmatoarele: Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local…

- In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, joi, 25 aprilie 2019, ora 11.00, in sala "Sergiu Celibidache"…

- Consiliul Local al comunei Mircea Voda este convocat in sedinta ordinara in data de 25.04.2019, ora 15.00 sedintele pe comisii in data de 25.04.2019, ora 14.00 , organizata la sediul Primariei comunei Mircea Voda, cu urrnatorul proiect al ordinii de zi: I. PROIECTE DE HOTARAR1 privind: 1. Aprobarea…

- Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat in sedinta ordinara, pe data de 19 aprilie 2019. Intre proiectele de pe Ordinea de zi se afla și aprobarea bugetului general al municipiului pe 2019. Ordinea de zi: I Proiecte de hotarari privind : 1. Aprobarea bugetului general de venituri și…