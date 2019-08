Stiri pe aceeasi tema

- Ramush Haradinaj a demisionat vineri din functia de sef al guvernului dupa ce a primit o convocare de la tribunal pentru a fi interogat ca suspect.El era insotit miercuri de Jakup Krasniqi, fost presedinte al parlamentului si fost purtator de cuvant al Armatei de Eliberare din Kosovo (UCK),…

- Premierul Kosovo Ramush Haradinaj a demisionat vineri dupa ce a fost convocat de justiția internaționala in calitate de suspect. "Am primit o convocare de la tribunalul special in calitate de suspect și aveam posibilitatea sa ma prezint ca premier sau ca simplu cetațean. Am ales a doua opțiune", a declarat…

- Majoritatea parlamentara nu vrea sa afle cate scoli vor fi inchise in acest an.In sedinta de astazi a Parlamentului, Alianta PSRM-ACUM a respins propunerea fractiunii parlamentare a PDM de a invita la audieri ministrul Educatiei, Culturii si Cercetarii, Liliana

- „Azi nu putem discuta de unire, azi discutam despre prabușirea unui stat, care e și in acord de asociere cu UE. S-au desfașurat alegeri. Au stat 3 luni in tot felul de negocieri. Cea mai dificila și constanta negociere a fost intre socialiști și Partidul Democrat, iar pe ultima suta de membrii socialiștii…

- Maia Sandu a transmis ca ședința de luni va avea loc in incinta Parlamentului, nu a Guvernului. De asemenea, in cadrul ședinței vor fi aprobate mai multe demisii și numiri in funcție. „Maine, la 11.00 va avea loc ședința Guvernului. In aceasta prima ședința a Guvernului nou votat se vor pune in discuție…

- Socialiștii președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, și blocul pro-european ACUM, condus de Andrei Nastase și Maia Sandu, au convocat sambata o ședința parlamentara extraordinara și au semnat un acord de ”dezoligarhizare” a țarii, indreptat impotriva Partidului Democrat condus de Vladimir Plahotniuc.…

- CHIȘINAU, 6 iun – Sputnik. PSRM va insista pe pozițiile expuse în decizia Consiliului Republican din 12 aprilie și va delega astazi reprezentanții sai pentru a discuta cu Partidul Democrat. Decizia a fost luata astazi la ședința extraordinara a Comitetului Executiv Politic al PSRM.…