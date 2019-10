Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, ar fi jignit-o pe Viorica Dancila, in ședința liderilor PSD, care s-au intalnit in biroul lui Marcel Ciolacu.Citește și: Bursa zvonurilor: variantele de premier care intra in jobenul de la Cotroceni Conform surselor din PSD, Marian Oprișan ar fi…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit joi in sedinta comuna pentru dezbateri si vot asupra motiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de premierul Viorica Dancila, informeaza AGERPRES . UPDATE ORA 10.45 Viorica Dancila, in plenul reunit al Parlamentului: Motiunea – semnata de aceiasi oameni…

- UPDATE, ora 10:16 – Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit joi in sedinta comuna pentru dezbateri si vot asupra motiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de premierul Viorica Dancila. Un numar de 334 de parlamentari si-au inregistrat prezenta la sedinta de plen, dupa cum a anuntat presedintele…

- Viorica Dancila îi cheama miercuri pe deputații și senatorii social-democrați ,la Vila Lac, începând cu ora 17.30. Întâlnirea are loc în contextul în care se poarta ultimele negocieri și se fac ultimele calcule înaintea moțiunii de cenzura. Surse social…

- Sedinta este condusa de vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache, care a anuntat ca si-au inregistrat prezenta 392 de parlamentari. Birourile permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului au decis miercuri, in lipsa reprezentantilor Opozitiei, ca dezbaterea si votul…

- Cele 237 semnaturi trebuiesc intarite de cel puțin 233 „bile” Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, a fost depusa marti in Parlament. Intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!", are 237 de semnaturi de la parlamentari PNL, USR,…

- Motiunea de cenzura a Opozitiei este gata. Textul cuprinde noua pagini de atacuri la adresa actualei guvernari. Ca o premiera, fata de celelalte motiuni de pana acum, in document se precizeaza ca noul Guvern care va veni, dupa caderea Executivului Dancila, va fi unul suplu, cu maximum 15 ministere si…

- ​Tariceanu s-a întâlnit, marți, cu liderii ALDE la sediul partidului, cu câteva ore înaintea ședinței oficiale, au declarat pentru HotNews.ro surse din interiorul partidului. Întâlnirea are loc în contextul în care o serie de parlamentari ALDE sunt nemulțumiți…