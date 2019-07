Stiri pe aceeasi tema

- La conferinta anuala de presa de la Berlin, Merkel a apreciat vineri ca trebuie pastrat in acelasi timp un echilibru in societate. 'Trebuie sa aducem oamenii alaturi de noi' pentru 'o schimbare foarte cuprinzatoare' in Germania, a declarat ea. Cancelarul a aratat ca este a pune taxarea dioxidului…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a ales din nou sa asiste așezata pe scaun intonarea imnurilor naționale, in cadrul primirii premierului moldovean Maia Sandu la Berlin. Decizia sa vine dupa mai multe episoade in care tremura vizibil, fapt ce a ridicat semne de intrebare asupra starii de sanatate.…

- Landul austriac Tirol a anunțat joi ca va restricționa accesul pe drumurile rurale autoturismelor care încearca sa evite autostrazile. Mișcarea a atras furia oficialilor din Bavaria, regiunea vecina, deoarece interdicția va afecta turiștii care vor sa treaca granița, iar între cele doua…

- Presedintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier si printul mostenitor al Emiratelor Arabe Unite (EAU) Mohammed bin Zayed al-Nahyan au discutat marti, la Berlin, despre razboiul din Yemen, potrivit unui comunicat al administratiei prezidentiale germane, transmite dpa. In comunicatul succint se mentioneaza…

- Economia germana ar urma sa inregistreze, in 2019, o crestere de doar 0,6%, fata de un avans de 1,6% previzionat in decembrie, deoarece companiile industriale sunt afectate de cererea scazuta pe plan global, estimeaza Bundesbank. În 2020, expansiunea se va redresa la 1,2%, faţă de 1,6%…

- Volocopterul este primul dispozitiv de zbor complet electric care poate transporta oameni la bord și care poate decola și ateriza vertical (VTOL). Aparatul de zbor va fi comercializat în mai multe orașe din întreaga lume începând cu sfârșitul acestui an, scrie CNN.Volocopterul…

- In Hessa s-a deschis prima porțiune de autostrada pentru tiruri care circula cu curent electric din instalații de deasupra carosabilului. Daca testul va fi un succes, și alte autostrazi din Germania vor fi electrificate, transmite postul de radio Deutsche Welle. Camioane electrice pe o porțiune de proba…

- Guvernul de la Berlin nu va face face noi imprumuturi pentru a stimula expansiunea economiei germane, a anuntat ministrul de Finante Olaf Scholz, care a dat vina pe factorii externi pentru cresterea anemica din acest an. Într-un interviu acordat BBC, oficialul a dezminţit temerile că…