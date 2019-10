Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local al Municipiului Medgidia a fost convocat in sedinta ordinara pentru data de 30 septembrie 2019 ora 17.00. Iata ordinea de zi:1.Proiectul de hotarare nr. 23 privind nominalizarea in Comisia locala de ordine publica constituita la nivelul municipiului Medgidia a sefului Politiei Municipiului…

- Cand nu sunt probleme importante de discutat/analizat/soluționat la nivel județean sau municipal, reprezentanții noștri in diferite organisme locale gasesc unele de maxima importanța cu care sa-și ocupe timpul. Este și cazul unui proiect ajuns luna trecuta pe masa consilierilor locali din Piatra Neamț…

- Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 30 septembrie 2019, ora 13.00: Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, judetul Constanta, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 1 din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, in data de 25.09.2019 ora 12.00, ce va avea loc in sala de sedinte…

- Guvernul se intruneste luni in sedinta de la ora 16,00, pe ordinea de zi figurand mai multe proiecte de hotarare. Potrivit unui comunicat al Executivului, pe agenda sedintei va fi inclus proiectul de hotarare referitor la aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si…

- Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 29 august 2019, ora 13.00: Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare, cu convocare de indata, a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 12 august 2019, ora 11.00: Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Joi, 25 iulie, in sala de ședințe a Primariei Topoloveni consilierii locali s-au intalnit in ședința ordinara pe luna iunie. Unul dintre cele mai importante proiecte aprobate se refera la inființarea Serviciului Iluminat Public Local (SIPL) in subordinea Consiliului Local al orașului Topoloveni, fara…