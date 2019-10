Asa cum am anticipat, intrunirea de ieri a consilierilor judeteni a fost una deosebit de tensionata. Dupa ce liberalii indraznisera, cu o zi inainte, sa revendice – desi doar de forma – presedintia sedintelor comisiilor de specialitate reunite, majoritatea PSD-ALDE-UNPR s-a prezentat in bloc la reuniunea de ieri. Nici macar alianta formala cu PMP, grup restrans la un singur reprezentant, nu a functionat, liberalii fiind izolati in Consiliu. Mai mul (...)