- Premierul Viorica Dancila a declarat ca este deschisa unei noi discutii cu presedintele Klaus Iohannis pe tema numirii noilor ministri de la Dezvoltare si Transporturi, dar a adaugat ca, in cazul in care o astfel de intalnire nu va avea loc, singura alternativa este aceea de a astepta decizia CCR.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca asteapta decizia CCR la sesizarea Guvernului in cazul remanierii de la Transporturi si Dezvoltare Regionala, dupa care va actiona constitutional. "Voi...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca asteapta decizia CCR la sesizarea Guvernului in cazul remanierii de la Transporturi si Dezvoltare Regionala, dupa care va actiona constitutional. "Voi astepta decizia CCR, dupa care voi actiona constitutional", a aratat el, in cadrul unei…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința CSAT pe data de 11 decembrie, la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 13.00, informeaza Adminstrația Prezidențiala. Pe ordinea de zi figureaza planul de inzestrarea a Armatei pentru perioada 2019-2028 și prioritațile pentru anul viitor."Pe ordinea…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu va mai exista nicio schimbare de ministri in aceasta saptamana, iar noua propunere de remaniere a PSD va fi analizata dupa Ziua Nationala. “Am primit astazi (joi – n.r.), la doua zile dupa remanierea guvernamentala, o propunere de remaniere guvernamentala.…

- Președintele Klaus Iohannis va susține, marți, la ora 13:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Președintele este așteptat sa ia o decizie cu privire la noii miniștri propuși de Dancila, in urma CEx-ului PSD. Rareș Bogdan iese la rampa…

- Biroul Permanent National al PSD se va reuni, miercuri, pentru a stabili strategia privind invitatia pe care seful statului a adresat-o partidelor parlamentare, pentru consultari, pe tema justitiei, in urma raportului critic al Comisiei de la Venetia. In sedinta se va stabili in primul rand daca se…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reiterat faptul ca este nemultumit de unii ministri, insa a refuzat sa dea nume, precizand ca rezultatul evaluarii va fi prezentat dupa referendumul din octombrie privind modificarea Constitutiei, scrie News.ro.Intrebat luni de jurnalisti, dupa sedinta BPN,…