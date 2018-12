Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o reactie foarte violenta fata de prezenta presedintelui Iohannis la sedinta de guvern. „In locul doamnei Dancila, eu nu il primeam in curte, pur si simplu. Ai tupeu sa mergi la o sedinta de guvern pe care tu il blochezi?”, a declarat Dragnea, la Palatul Parlamentului.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca ordonanta de urgenta cu privire la masurile fiscale anuntate de ministrul Finantelor va fi data probabil vineri, intr-o sedinta de Guvern. "Se pare ca maine va fi adoptata. A fost nevoie de cateva reglaje in ceea ce priveste formularile. Prevederile…

- "Toti romanii trebuie sa fie satisfacuti, bucurosi de faptul ca presedintele isi intra in ritm, dupa atata timp de cand a preluat mandatul, descopera cum se muncește la Guvern, intr-un ritm mai alert, mai stresant, decat ritmul lejer de la Cotroceni. Presedintele are sansa sa asiste in totalitae…

- Intrebata ce era normal sau anormal sa se intample la ședința de Guvern, avand in vedere ca președintele Iohannis a participat la ședința de Guvern, Norica Nicolai susține ca nu i se pare normala acțiunea președintelui și este cert ca dorește inflamarea situației dintre președinție și Guvern.…

- Deputatul PSD Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, comenteaza intr-o maniera sarcastica participarea presedintelui Iohannis la sedinta de joi a Guvernului."Eu cred ca președintele are ceva de invațat. Sper sa aiba și carnețel, un pix. Ultima decizie a CCR (referitoare la…

- „In justiție PSD cred ca a adus lucrurile acolo unde a dorit, la o situație de blocaj, pentru ca astazi am vazut cum au evoluat lucrurile referitor la situația Inaltei Curți și pe a Procurorului General. Este evident ca e cineva in umbra care potrivește lucrurile. Acesta este un semnal ca se fac…

- Imediat dupa anuntul facut de presedintele Romaniei, conducerile celor doua partide aflate la putere s-au intalnit sa discute ce pasi vor face acum. Andreea Dumitrescu este la Palatul Parlamentului, acolo unde are loc sedinta.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila au reactionat la atacul recent al presedintelui ROmaniei. Iohannis a spus ca necesitatea politica este inlocuirea acestui „accident al democratiei romanesti” care este Guvernul Dragnea-Dancila.