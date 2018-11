Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au discutat, vineri, in Parlament, despre calendarul de adoptare a legii offshore precum și despre viitoarele numiri in conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara, au declarat pentru MEDIAFAX surse din coaliție, scrie Mediafax.Liderii…

- Invitat surpriza la ședința dintre liderul PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu din Parlament. Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, au ajuns, la ora transmiterii acestei știri, in biroul lui Liviu Dragnea din…

- Foarte multi lideri PSD sunt nemulțumiți de poziția lui Adrian Tutuianu, transmite Romania TV. Peste doua saptamani ar urma sa fie o noua sedinta CEXn a PSD, iar atunci liderii PSD vor propune excluderea din PSD a fostului ministru.De asemenea, presedintele partidului, Liviu Dragnea, se…

- Biroul Permanent Național al PSD se va reuni, luni, de la ora 11.30 la Parlament, in prima ședința dupa ce in CEx al PSD a fost dat vot de incredere lui Liviu Dragnea, potrivit unui anunț oficial al formațiunii.La BPN al PSD va participa și premierul Viorica Dancila care este și președinte…

- Biroul Permanent al PSD se va reuni, luni, de la ora 11.30 la Parlament, in prima sedinta dupa ce in CEx al PSD a fost dat vot de incredere lui Liviu Dragnea, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX. La BPN va participa si premierul Viorica Dancila, dar si contestatarii liderului social-democrat.

- „Am ajuns la executii publice, la linsaj, pentru ca avem curajul sa vedem altfel lucrurile si sa si argumentam. Nu vrem sa dam o lovitura armata de palat, sa preluam puterea dupa o baie de sange. Eu cred ca suntem persoane pasnice, nu suntem inarmati, am si niste pistoale de jucarie. Nu ne permitem…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste astazi pentru a transa disputele aparute in partid ca urmare a scrisorii in care este ceruta demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Ambele tabere au purtat negocieri dure pentru a-si asigura un…

- "Asa cum am mai spus, consider ca lucrurile trebuie lamurite in CEx, iar mesajul meu il voi da in CEx", le-a spus jurnalistilor premierul Viorica Dancila, inaintea sedintei PSD, ea refuzand sa faca alte declaratii. Inaintea sedintei Comitetului Executiv al PSD, Viorica Dancila a avut o intalnire cu…