- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat propunerea de componența a noului Guvern, care ar urma sa fie supusa votului din Parlament. abinetul Dancila va avea patru vicepremieri – Paul Stanescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Gratiela Gavrilescu (ALDE) si Viorel Stefan (PSD) – fara portofoliu. Ea a…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb'', informeaza agerpres.ro. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment. Trebuie…

- Miscare surpriza a presedintelui PSD, Liviu Dragnea! Intr-un moment crucial, in care toti asteapta lista finala a propunerilor pentru viitorul Guvern, Dragnea a inregistrat o premiera. Imediat dupa sedinta CEX, liderul social-democratilor a parasit sediul PSD."Doamna Dancila e la conferinta…

- Una dintre surprizele acestui CEx este ca structura Guvernului se schimba, in ciuda faptului ca Liviu Dragnea spunea ca nu se va intampla acest lucru. Noutatea este ca in cabinetul condus de Viorica Dancila vor fi patru posturi de vicepremier, scrie Digi 24.Iata cum arata in acest moment COMPONENTA…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila: Am evaluat propunerile de miniștri, vor fi și nume noi dar și din vechiul Guvern, a spus aceasta, la intrarea in ședința Comitetului Executiv Național. Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca in noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din…

- Premierul desemnat Viorica Dancila va participa duminica la sedinta Biroului Politic Central al ALDE, nu vineri, cum era initial programat, a afirmat presedintele partidului, Calin Popescu-Tariceanu, la Parlament. Citeste si: Gabriela Firea, sfaturi pentru premierul desemnat inainte de CEx:…

- Presedintele filialei judetene PNL Hunedoara, deputatul Lucian Heius, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca viitorul guvern condus de Viorica Dancila va fi unul "de lunga durata", parlamentarul liberal apreciind ca premierul desemnat va respecta indicatiile primite de la presedintele PSD,…

- Cu o frizura noua și strajuita pe rand de Liviu Dragnea și secretarul general al PSD, premierul desemnat Viorica Dancila s-a intalnit cu liderii UDMR și ai minoritaților naționale din Parlament.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD. "Nu am discutat (despre…

- Viorica Dancila și-a facut o schimbare de look. Premierul desemnat a aparut la declarații, alaturi de Liviu Dragnea, cu o noua coafura, diferita de cea pe care a avut-o in ultimii ani. Viorica Dancila și-a schimbat coafura, dupa ce a fost desemnata premier, urmand sa devina prima femeie care deține…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat Viorica Dancila au avut o discutie cu liderii UDMR, la Parlament. Cei doi s-au intalnit si cu reprezentantii minoritatilor nationale. Premierul desemnat vrea sa stie pe cine se poate baza la votul de saptamana viitoare și cine ar putea sustine proiectele…

- Președintele PSD Liviu Dragnea, premierul desemnat Viorica Dancila și secretarul general al PSD Marian Neacșu au participat, marți, la o intâlnire cu conducerea UDMR, înainte de definitivarea noului cabinet și al votului care urmeaza sa fie dat iîn parlament saptamâna viitoare.…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, dupa discutiile la care a participat alaturi de presedintele PSD, Liviu Dragnea, cu parlamentarii UDMR, ca nu a auzit din partea Uniunii vreo solicitare pentru a intra la guvernare. "Nu am auzit aceasta solicitare din partea UDMR", a…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și premierul desemnat Viorica Dancila vor avea marți o intalnire cu liderii UDMR, la ora 13, anunța Antena3. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat luni ca nu face invitatii la televizor nimanui. El a subliniat ca nu a avut nicio discutie pana…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, împreuna cu premierul desemnat Viorica Dancila ar urma sa se întâlneasca marți, cu UDMR. Întâlnirea ar urma sa aiba loc la ora 13. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, declara luni, ca nu face…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a asigurat fara niciun fel de ezitare ca, in prima sedinta de Guvern, din 31 ianuarie, va adopta ordonanta de amanare a termenului de depunere a Declaratiei 600, a afirmat luni presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Am discutat cu premierul desemnat Viorica…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a confirmat luni ca in sedinta conducerii partidului care are loc la sediul din Kiseleff nu se vor discuta propuneri de ministri in Guvernul care urmeaza sa fie condus de Viorica Dancila.

- Discutiile privind formarea Guvernului condus de Viorica Dancila vor fi amanate pentru ca social-democratii nu au ajuns la o intelegere privind unele portofolii, a declarat, luni, presedintele PSD Tulcea, Horia Teodorescu, potrivit News.ro. Teodorescu a facut aceste declaratii dupa o intalnire cu liderul…

- Deputatul Victor Ponta si-a anuntat, duminica, decizia de a vota in Parlament ‘impotriva’ investirii noului Guvern, condus de Viorica Dancila. „Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (…), acum voi vota ‘impotriva’ cu toata convingerea”, a declarat Ponta la Antena 3. Potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pentru functia de prim ministru pe Viorica Dancila, propunerea PSD-ALDE. Pentru a-si incepe oficial mandatul, Dancila trebuie sa-și formeze cabinetul și sa fie validata si de Parlament. Ionuț Gheorghe ne explica procedura pas cu pas.

- „In ultimii ani am simtit ca se intampla lucruri bizare, in sensul ca cei care castiga alegeri si doresc sa-si promoveze colegii, cu cat sunt mai vocali impotriva statului paralel, cu atat primesc avize negative si fara explicatii si nu se spune care sunt problemele pentru ca sunt secrete de stat.…

- CExN al PSD a decis, la ultima sedinta, ca viitorul premier PSD, respectiv Viorica Dancila, sa nu mai solicite avize de la serviciile de informatii in ceea ce priveste ministrii din Cabinet, a precizat, joi, pentru MEDIAFAX, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea s-a intalnit, joi, in jurul pranzului, cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu alti lideri social democrati, Partidul Social Democrat urmand sa decida luni, in sedinta Comitetului Executiv, care este componenta noului Cabinet.

- Fostul premier și președinte al PSD – l-am numit pe Adrian Nastase – analizeaza, pe blog, atat recentele disensiuni din principalul partid de guvernamant, cat și nominalizarea noului premier, Viorica Dancila. Nastase susține ca, pe fundalul tensiunilor Dragnea-Tudose, ”prietenii” PSD și-ar fi dorit…

- Daca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va accepta propunerea de premier facuta de social-democrati, in cazul de fata Viorica Dancila, aceasta are la dispozitie 10 zile, din momentul numirii, pentru formarea noului cabinet. In cele 10 zile Viorica Dancila trebuie sa isi gaseasca membrii cabinetului,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 – Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Dancila a multumit presedintelui Klaus Iohannis pentru…

- Viorica Dancila a facut primele declarații, dupa ce a fost desemnata premier de catre președintele Klaus Iohannis. Dancila le-a mulțumit celor care au propus-o, dar și președintelui Klaus Iohannis și a anunțat ce masuri va lua ca premier.”Mulțumesc președintelui Klaus Iohannis, președintelui…

- Ministrii care l-au sustinut Mihai Tudose, inainte ca acesta sa demisioneze din functia de premier, nu au fost prezenți la sedinta de Guvern de miercuri, care a fost condusa de interimarul Mihai...

- Liviu Dragnea a declarat, dupa consultarile cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca a avut o discuție cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre o eventuala susținere a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru.„Am avut o discuție cu domnul Kelemen Hunor. I-am spus argumentele pentru…

- ALDE a decis astazi, in sedinta Biroului Politic Central, sustinerea Vioricai Dancila pentru functia de premier, aceasta fiind propunerea PSD, dupa demisia lui Mihai Tudose, informeaza Mediafax.Mai multi lideri ai ALDE, printre care Teodor Melescanu, Andrei Gerea, Daniel Chitoiu si Gratiela…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea. „Daca colegii au…

- Ședința decisiva in PSD. Liderii PSD s-au reunit in Comitetul Executiv Național, pentru a lua o decizie ”finala” privind soarta guvernarii premierului Tudose. Variantele luate in calcul sunt fie demisia premierului, fie retragerea sprijinului politic lui Tudose, sau o retragere din Executiv a ministrului…

- „In fiecare zi ne ducem acasa, nu ? Eu am spus-o colegilor foarte clar, prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele", a spus Mihai Tudose la intrarea in sediul PSD. Surse politice susțin ca premierul ar fi afirmat, in cadrul ședinței CExN care este in desfașurare la aceasta ora, ca daca…

- Liderii PSD se vor reuni, luni, la București. Sedinta a fost solicitata de mai multi lideri ai formațiunii, pentru transarea situatiei generate de conflictul dintre premierul Mihai Tudose si presedintele partidului, Liviu Dragnea. In contextul tensiunilor dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de…

- Ponta considera actuala majoritate s-a folosit de acest moment pentru a supune la vot modificari aduse la Legea justiției. Acesta taxeaza actuala clasa politica care se folosește de decesul Regelui considerand ca in Parlament au aparut mulți regaliști peste noapte, ironizand și spunand ca…

- Regele Mihai ramane in istorie, iar personalitatea sa vibranta va continua sa inspire generații intregi de romani, a afirmat, luni, in Parlament, premierul Mihai Tudose. "Regele Mihai ramâne în istorie și îi suntem datori. Este datoria de onoare a fiecarui bun…

- Presedintele TNL, deputatul Mara Mares, sustine ca Liviu Dragnea trateaza legile justitiei ca si cum ar fi mosia sa personala din Teleorman. Nici USR nu a scapat de criticile tinerei liberale.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- Premierul Mihai Tudose si fostul premier Sorin Grindeanu au ajuns marti, inainte de ora 13.00, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor, chiar inainte de sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului in care trebuie sa se voteze numirea lui Grindeanu la conducerea ANCOM.In…

- Proiectul de Ordonanța privind modificarea Codului fiscal va fi discutat in ședința de Guvern de miercuri, inclusiv cu transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, a declarat luni, la Parlament, ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa. "Am avut o discuție cu premierul.…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat, luni, la Parlament, ca a avut o discutie cu premierul Mihai Tudose si cu liderul PSD Liviu Dragnea, iar ordonanta de urgenta privind noile masuri fiscale va intra miercuri in sedinta de Guvern. ”Se poate aplica Legea salarizarii fara niciun fel de probleme.…

- Sedinta de urgenta a coalitiei de guvernare, luni dupa-amiaza, dar fara ALDE. Președintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose sunt la Vila Lac 1, unde discuta despre Codul Fiscal si prevederile controversate. In acelasi timp, Calin Popescu Tariceanu este la Parlament si transmite mesaje de…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat pe parlamentarii socail-democrati intr-o sedinta care va incepe la ora 14.30. Tema discutiei: modificarea Codului Fiscal, pe care, potrivit unor surse politice, premierul Mihai Tudose ezita sa o mai aplice prin ordonanta de urgenta. Sursele citate sustin ca sedinta…

- Proiectul de modificare a Legilor Justitiei este la un pas de fi trimise spre aprobare in Parlament. Marți, liderii Coalitiei au fost reuniți in biroul lui Liviu Dragnea, unde discuțiile au...

- Sedinta extrem de importanta a coalitiei PSD-ALDE. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat in direct la Romania TV ce masuri au fost luate. "Am avut discutii despre buget in sedinta si avem in continuare. Dezmint faptul ca Liviu Dragnea ne-a invitat la o masa. Nu ne-a invitat la…