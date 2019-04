Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila participa, marți, de la ora 14.00, la ședința comuna solemna a Senatului și Camerei Deputaților dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO și a 70 de ani de la inființarea Alianței Nord-Atlantice, potrivit mediafax.Citește…

- Tudorel Toader mai are de asteptat pana va afla daca motiunea simpla prin care i se cere demiterea va fi adoptata sau respinsa in Parlament. Camera Deputatilor nu va avea sedinta de vot final in aceasta saptamana, astfel ca votul asupra motiunii simple pe Justitie va fi amanat. Biroul permanent al Camerei…

- ”Este o mare rușine din partea opoziției ca nu ințelege ca preluarea oficiala a Președinției UE este un moment de demnitate naționala colectiva. Poți fi clovn in restul timpului, dar sa iți pui costumul de clovn in momente cheie pentru țara, e descalificant, fiindca nu e vorba de tine, ci de Romania.…

- Joi, 10 ianuarie, Juncker va ține un discurs cu aceasta ocazie, la fel ca Viorica Dancila, prim-ministrul Romaniei, Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, și Donald Tusk, președintele Consiliului European. Pe 11 ianuarie, președintele Comisiei Europene va avea intalniri bilaterale…

- Datorita faptului ca salariul minim pe economie a crescut, Patriarhul Daniel are un salariu urias de la 1 ianuarie, la fel ca Viorica Dancila si Liviu Dragnea. E clar ca Patriarhul Daniel are un salariu urias de la 1 ianuarie. Parlamentarii, membrii Guvernului, presedintele tarii, dar si alesii locali…

- Cel mai mare salariu de politician ramane cel al sefului statului, Klaus Iohannis. In urma cresterii salariului minim, indemnizatia neta a presedintelui a ajuns la 24.960 de lei, cu 2.160 de lei mai mult fata de cat incaseaza in prezent. Urmatoarele indemnizatii ca valoare e cele ale prim-ministrului,…