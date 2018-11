Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, la Palatul Victoria, dupa o ședința comuna a guvernelor Romaniei și Republicii Moldova, ca Bucureștiul este gata sa ofere Chișinaului experți pentru a realiza reformele necesare pentru parcursul proeuropean, potrivit Mediafax.Citeste si Klaus Iohannis,…

- La București s-a desfașurat ședința comuna a Guvernului Republicii Moldova și Guvernului Romaniei. In cadrul ședinței comune a celor doua Executive au fost semnate mai multe acorduri bilaterale in diverse domenii.

