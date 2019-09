Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o pauza de aproape trei ani, in cadrul Comisiei interguvernamentale moldo-ruse de colaborare economica au fost abordate cele mai importante subiecte care vizeaza cooperarea dintre cele doua state.

- (update 10:47) La briefing au ieșit toți deputații democrați, iar fostul prim-ministru Pavel Filip da citire unui mesaj unde critica actuala guvernare și, potrivit lor, membrii democrați sunt șantajați: „Transmitem un mesaj - nimeni nu ne va putea intimida, din contra, ei ne fac astfel mai puternici”.…

- Surse din Procuratura Generala au declarat pentru realitatea.md ca, cauza penala pe faptul uzurparii puterii in stat se afla in gestiunea procurorului „pentru misiuni speciale” a Procuraturii Generale, Viorel Radețchi.

- Procuratura Generala a pornit urmarirea penala pe faptul uzurparii puterii de stat. "Prin ordonanta Procurorului General - interimar, Dumitru Robu, astazi, a fost dispusa initierea unei cauze penale pe faptul uzurparii puterii de stat, in perioada 7 – 14 iunie

- Social-democrații s-ar putea reuni in Comitetul executiv pe 22 iulie, printre subiectele de discuției fiind remanierea guvernamentala și prezentarea unor date din sondajele de opinie comandate de partid pentru alegerea prezidențiabilului, au declarat surse din PSD pentru MEDIAFAX.Referitor…

- Parlamentul Republicii Moldova se va convoca marti, 9 iulie, in sedinta pentru a initia procedura de demisie a procurorului general, Eduard Harunjen. Despre aceasta scrie, pe pagina de Facebook, presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, transmite IPN.

- (update 12:13) Ședinșa Consiliului Superior al Procurorilor din data de 3 iulie a luat sfarșit.(update 12:00) Ghenadie Androanache – numit procuror in cadrul Procuraturii raionului Drochia.Ion Sandu, numit procuror in cadrul Procuraturii raionului RezinaSergiu Mocanu numit procuror in cadrul Procuraturii…

- Procuratura Generala anunta ca a expediat conducerii tarii, inclusiv Presedintelui Republicii Moldova, Presedintelui Parlamentului și Prim-ministrului o informație ampla pe marginea investigatiilor desfasurate in dosarele fraudei bancare.