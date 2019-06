Ședința coaliției are loc luni, urmată de reuniunea Biroului Permanent Național al PSD Viorica Dancila a anunțat ca luni, de la 10.00, va avea loc ședința coaliției de guvernare, iar de la 12.00 va începe Biroul Permanent Național al PSD. Președintele interimar la PSD a precizat ca BPN al partidului se va reuni în fiecare zi de luni a saptamânii, iar CEx va fi organizat lunar, conform Mediafax. Cele doua ședințe vin și în contextul în care premierul Viorica Dancila i-a transmis miercuri președintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a noilor miniștri pentru portofoliile de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice și miniștri… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

