Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei vrea sa desfiinteze Depoul Victoria, din zona Piata Victoriei, si sa mute activitatea, pe care o considera „generatoare de trafic“, la Depoul Titan. Primaria sustine ca nu are planuri de investitie pe teren, situat in una dintre cele mai scumpe zone din Bucuresti, ci vrea sa il dea…

- Primaria Capitalei vrea sa desfiinteze Depoul Victoria, din zona Piata Victoriei, si sa mute activitatea, pe care o considera „generatoare de trafic“, la Depoul Titan. Primaria sustine ca nu are planuri de investitie pe teren, situat in una dintre cele mai scumpe zone din Bucuresti, ci vrea sa il dea…

- Electrica a castigat in prima instanta litigiul contra Societatii de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE), prin care aceasta din urma a solicitat obligarea Electrica la plata unor despagubiri de circa 800 de milioane de euro, in legatura cu pretinse incalcari ale obligatiilor de monitorizare…

- 41 de puncte pe ordinea de zi și o ședința ce se anunța cu scantei. Printre punctele obișnuite, in ultimele ședințe, cum ar fi respingerea plangerilor prealabile inainte de aradenii carora li s-a majorat impozitul pe cladire, se numara și cateva puncte care ar putea isca contre. Bugetele a doua dintre…

- Consiliul General al Municipiului București a respins, joi, proiectul privind aprobarea bugetelor pentru 19 companii municipale inființate de administrația condusa de Gabriela Firea. Bugetul celor 19 companii era de aproape un miliard de lei, dintre care peste 300 de milioane pentru salarii potrivit…

- Consilierii locali vor dezbate, miercuri, in ședința extraordinara de plen, preluarea de la STPT a doua imobile, situate pe Take Ionescu, la numerele 56 și 83. Este vorba despre fostul sediu RATT și de Muzeul Transport Public „Corneliu Miklosi”. Proiectul a fost amanat la precedenta ședința…

- Ședința ordinara de Consiliu Local pentru aprobarea municipiului Botoșani a inceput de la ora 9:00 cu o singura absența la masa dezbaterilor, respectiv Daniel Botezatu care a depus o cerere de invoire.

- In valoare de peste 1,4 miliarde de euro Consilierii PMB au votat, marti, proiectul care prevede aprobarea bugetului propriu al Municipiului Bucuresti, valoarea acestuia fiind de aproape 6,8 miliarde de lei, adica peste 1,4 miliarde de euro. „Bugetul Primariei Capitalei pentru anul 2019: peste 370 de…