- Partidul Social Democrat nu va iesi de la guvernare - a fost mesajul transmis de premierul Viorica Dancila sambata, la inceputul Comitetului Executiv National al social-democratilor. Liderul PSD a anuntat...

- Analiza ministrilor PSD si situatia ministerelor lasate libere de ALDE sunt printre temele aflate pe agenda sedintei Comitetului Executiv National (CExN) al PSD care va avea loc sambata la Mamaia. Tot sambata va avea loc intalnirea deputatilor si senatorilor PSD cu conducerea partidului.Presedintele…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a fost intampinat de mai multi protestatari inainte de conferinta de alegeri a organizatiei judetene Constanta, oamenii scandand "Analfabeta", "Hotii, hotii", "La puscarie".

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, la Școla de vara a organizației de femei a social-democraților de la Mamaia, ca a oferit ALDE posibilitatea unor liste comune la alegerile parlamentare, insa partidul lui Tariceanu a respins oferta. Viorica Dancila a acuzat ALDE ca a recurs la șantaj in…

- La 1 septembrie se va veni cu un program de guvernare ajustat. Viorica Dancila, a declarat, luni, ca PSD nu accepta un ultimatum din partea ALDE, precizand insa ca social democratii iau in calcul "o remaniere a ministrilor care nu au performat si ajustarea programului de guvernare". "In primul rand,…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat vineri seara, la Tulcea, ca va cere demisia tuturor presedintilor organizatiilor care nu si vor indeplini obiectivele asumate la alegerile prezidentiale, daca social democratii vor pierde, informeaza Agerpres.roAs cere demisia tuturor liderilor…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, sustine ca nu ia in calcul o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. Liderul social-democrat a declarat, sambata, ca PSD a comandat un sondaj in baza caruia ar putea fi desemnat candidatul pentru functia de…