Ședință CEX PSD. Dragnea, decizie de ultimă oră Printre subiectele fierbinți ale intalnirii se numara și sancționarea puciștilor din PSD, conform unor surse citate de Antena 3. In cadrul ședinței se va incerca lamurirea rafuielilor care au avut loc in ultima perioada. PSD a anunțat de asemenea ca se va face o analiza de partid, pentru a se vedea exact unde se afla social-democrații in acest moment. Analiza principala se va concentra așadar pe cea a disidenților, care nu ar face altceva decat sa tensioneze situația din partid și nu fac bine deloc prin atacurile repetate, așa cum au anunțat social-democrații. Sunt de asemenea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

