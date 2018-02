Stiri pe aceeasi tema

- In cateva ore, social-democratii se vor vedea din nou, de aceasta data in sedinta Comitetului Executiv (CEx) National. La doua zile dupa ce avusese loc Biroul Politic National, PSD-ul va avea, asadar, o noua sedinta in care se intentioneaza, in principal, sa se faca o evaluare a activitatii secretarilor…

- Prim-ministrul Guvernului Romaniei, Viorica Dancila, l-a primit astazi, 12 februarie 2018, pe ambasadorul Statelor Unite la București, E. S. domnul Hans Klemm, in vizita de prezentare. Cu ocazia intrevederii, premierul roman și ambasadorul SUA au facut o scurta trecere in revista a Parteneriatului Strategic…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a exprimat miercuri, in cadrul intalnirii avute cu ambasadorul Canadei la Bucuresti, Kevin Hamilton, interesul partii romane pentru infiintarea unui Centru national de psihologie operationala si o viitoare colaborare romano-canadiana pe acest subiect. Potrivit…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca secretarii de stat ai ALDE isi vor pastra functiile „dupa cum le-o fi norocul“, evaluarea lor nefiind incheiata inca si trebuie sa isi asume ca sunt numiti politic si, daca se impune, pleaca odata cu Guvernul.

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire miercuri cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, una dintre teme fiind modificarile aduse legilor Justitiei, a anuntat Administratia Prezidentiala. “Vizita Presedintelui Romaniei la…

- Senatorii si deputatii PSD si ALDE se reunesc, duminica, la Palatul Parlamentului, la intalnire urmand sa participe si premierul desemnat Viorica Dancila, printre temele care vor fi abordate numarandu-se programul de guvernare si prioritatile legislative.

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier efectueaza incepand de sambata o vizita de patru zile in Orientul Mijlociu in cadrul careia va avea convorbiri cu conducerea politica din Iordania si Liban si va vizita trupe germane stationate in regiune, relateaza DPA. Steinmeier, care va fi…

- In sedinta Comitetului Executiv National al PSD, Stefanescu a facut afirmatii care ar putea fi interpretate ca amenintari la adresa lui Liviu Dragnea, in contextul discutiilor despre viitorul ministru al Educatiei. „Sunt convins ca sursele din sala exista. De data aceasta am facut aceasta sedinta fara…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila: Am evaluat propunerile de miniștri, vor fi și nume noi dar și din vechiul Guvern, a spus aceasta, la intrarea in ședința Comitetului Executiv Național. Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca in noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, inainte de sedinta CEx al PSD, unde dse stabileste lista ministrilor din Cabinetul Dancila, ca din viitorul Executiv nu vor face parte ministri cu probleme de integritate. "Unele propuneri nu au fost acceptate. (...) La fiecare propunere va fi vot nominal.…

- Liderii cei mai puternici din lume se vor întâlni de marti pâna vineri în cadrul Davos 2018, pentru o conferința anuala de elita de patru zile cunoscuta sub numele de "Forumul Economic Mondial".

- Liderul PSD Neamt, Ionel Arsene, a declarat, luni, inainte de sedinta CExN, ca se considera nevinovat in privinta acuzatiilor DNA la adresa sa, mentionand ca nu are de ce sa faca un pas inapoi. "Sunt nevinovat si am convingerea ca adevarul se gaseste intre copertile dosarului. De ce sa fac un pas…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a dat asigurari ca, in prima sedinta de Guvern, din 31 ianuarie, va adopta ordonanta de amanare a termenului de depunere a Declaratiei 600, a spus luni presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Am discutat cu premierul desemnat Viorica Dancila si a asigurat fara niciun fel…

- Mihai Fifor va conduce miercuri prima sedinta de Guvern in calitate de premier interimar, desemnat cu o zi in urma de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Mihai Tudose, caruia PSD i-a retras sprijinul politic. Sedinta de Guvern este programata de la ora 13.00, titreaza News.ro. Ministrul…

- Niculae Badalau s-a abținut de la vot in ședința CEx PSD din 15 ianuarie. Președintele executiv al PSD a spus ca, in opinia sa, Guvernul a incheiat anul 2017 satisfacator. „Eu m-am abtinut in aceasta seara. Am considerat ca acest Guvern a inchis anul 2017 satisfacator. Chiar presedintele Liviu Dragnea a…

- Dupa cele cinci ore de sedinta de luni, rastimp in care s-a aflat ca Mihai Tudose a demisionat, odata ce a ramas fara sustinerea PSD, s-a transmis ca liderii social-democrati se vor strange din nou la o sedinta a Comitetului Executiv National, de aceasta data pentru a discuta despre o nominalizare de…

- Presedintele organizatiei judetene Iasi a PSD, Maricel Popa, a declarat, in urma sedintei Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, ca el a sustinut luarea deciziilor in structurile statutare ale PSD si transmiterea mesajelor in interiorul partidului. "Lucrurile sunt acum foarte clare.…

- Mihai Tudose a declarat, dupa ședința CEx PSD din 15 ianuarie, ca iși va anunța demisia in aceasta seara sau marți dimineața. Partidul a decis ca e nevoie de un alt guvern cu un alt fel de abordare. Poate am și eu vina mea. Imi reproșez ca nu am facut mai mulți kilometri de autostrada, mai multe spitale.…

- Premierul Mihai Tudose și-a prezentat demisia, in ședința Comitetului Executiv Național al PSD de luni, dupa ce i s-a retras increderea prin votul colegilor sai. Potrivit unor surse din ședința, […]

- Ies la iveala noi dezvaluiri incendiare din interiorul Comitetului Executiv National (CEXN) al celor de la PSD. Cei de la Romania TV anunta o sedinta cu scandal. Unul dintre liderii partidului si-ar fi iesit din minti.Citește și: Decizia care-i poate crește averea Simonei Halep: Variantele…

- Dupa incheierea ședinței Comitetului Executiv Național al Partidului Social Democrat, liderii partidului vor susține o conferința de presa, unde vor comunica principalele decizii luate in cadrul partidului. Declarațiile vor fi in format LIVETEXT pe DCNews, de indata ce conferința de presa…

- Gabriela Firea spune ca in funcție de deciziile care se vor adopta la CEx, partidului nu trebuie sa mai riște sa ajunga in aceeași situație, dupa alte cateva luni de zile. Ea a precizat, inainte de ședința Comitetului Executiv Național, ca iși dorește ”o concentrare pe proiecte și ca dupa ședința, PSD…

- "Daca va fi nevoie, vom sta toata nosptea pana rezolvam. (...) Propunerea mea e sa ne calmam si sa nu uitam ca sunt cu ochii pe noi milioane de romani. (...) Este obligatoriu sa gasim solutia finala si sa ne aducem aminte de zilele in care era uniti", a declarat Secretarul general adjunct al PSD,…

- Teodor Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele "remaniabile" si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. "Orice membru din Guvern este remaniabil (...) din acest…

- Presedintele PSD Giurgiu, Marian Mina, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca va participa luni la sedinta Comitetului Executiv National, iar mandatul pe care il are la aceasta intalnire este unul de pace si unitate. “Particip astazi la CExN, toti liderii judeteni participa la aceasta sedinta, si merg…

- Astazi, la ora 16:00, social-democratii se intalnesc in sedinta Comitetului Executiv National. Liviu Dragnea ar putea lua in calcul schimbarea premierului Mihai Tudose, potrivit Digi24. 0 0 0 0 0 0

- Primarul Capitalei a zis ca a avut o discuție cu ministrul Grațiela Gavrilescu. "Saptamana buna se cunoaste de luni dimineata. Am avut o intalnirea constructiva si foarte utila pentru Bucuresti cu doamna ministru al Mediului, Gratiela Gavrilescu. Ii multumesc pentru suportul acordat proiectele…

- Social-democratii se reunesc luni in sedinta Comitetului Executiv National, dupa ce mai multi lideri au solicitat in intalnire pentru rezolvarea disputelor din partid. Duminica, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a sustinut ca liderul partidului,…

- Liderii PSD par sa nu mai aiba rabdare pana la ședința Comitetului Executiv Național ( CEx ) anunțata pentru 29 ianuarie, la Iași. Codrin Ștefanescu , secretarul general adjunct al PSD , considerat unul dintre apropiații lui Liviu Dragnea , a anunțat oficial ca luni, 15 ianuarie, va avea loc o ședința …

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a participat, joi, la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv National, in care se va decide o eventuala…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea a declarat marti ca PSD organizeaza la Iasi "Noaptea cutitelor lungi", referindu-se la sedinta Comitetului Executiv National programata la sfarsitul lunii ianuarie, el considerand ca astfel social-democratii isi arata "dispretul suveran" fata de proiectele Moldovei. "Am…

- Primarul PSD al Iasiului Mihai Chirica a declarat pentru News.ro ca spera ca urmatoarea reuniune a Comitetului Executiv National, care ar urma sa aiba loc la Iasi, sa nu insemne turism social-democrat, ci PSD sa-limputerniceasca pe Mihai Tudose sa semneze contractul pentru construirea autostrazii Iasi-Targu…

- Schimbarile pe care le pregateste PSD in cadrul Comitetului Executiv Național genereaza tensiuni in interiorul coaliției de guvernare. Membrii ALDE sunt contrariați deoarece partenerii de coaliție nu i-au anunțat cu privire la modificarile pe care intenționeaza sa le impuna. Surse din ALDE susțin…

- NU NE MIRA… Chemat sa participe la sedinta Comitetului Executiv National al PSD, pesedistul-sef de la Vaslui, Dumitru Buzatu, a mers la sedinta, a stat in scaun linistit si a aprobat cererile colegilor sai, fara sa aiba cea mai mica intentie de a se impune in partid. Miza sedintei de ieri a fost numirea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca in sedinta Comitetului Executiv National s-a discutat despre remanierea Guvernului, dar nu si despre o evaluare a activitatii ministrilor. "Eu sunt de acord cu ce am spus eu in mai multe randuri anul trecut si in ultimele doua emisiuni…

- PNL va avea, luni, prima sedinta din acest an in care se va face o analiza a modului in care a guvernat coalitia PSD- ALDE. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, spunea ca se va discuta si despre agenda parlamentara, in conditiile in care dupa 20 ianuarie se vor relua dezbaterile in Comisia Speciala…

- Pavel Filip a adresat informațiile precum ca Republica Moldova ar fi cerut excluderea de pe agenda ONU subiectul retragerii trupelor armatei ruse din regiunea transnistreana. "RM ramane ferma și consecventa in solicitarea sa de a include acest subiect pe agenda ONU. Unele instituții, fiind orbite de…

- Joi si vineri, la Baile Herculane a avut loc sedinta Comitetului Executiv National al PSD. La Herculane au fost prezenti toți liderii județeni ai PSD din țara, in frunte cu presedintele Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose. In ședința Consiliului Executiv PSD de la Baile Herculane s-a discutat despre…

- ”Comisia pentru Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala se reuneste luni, 20 noiembrie, la ora 11,30, in sedinta extraordinara, pentru dezbaterea Proiectului de lege pentru realizarea «Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol», aferenta programului de inzestrare esential «Sistem de…

- Potrivit documentului prezentat in sedinta CEx PSD de vineri, printre prioritatile economice sunt cele legate de infiintarea de noi locuri de munca, dar si cresterea veniturilor. Exista si o evaluare a guvernarii PSD, potrivit careia cele mai multe obiective sunt indeplinite sau depasite.…

- Comitetul Executiv al PSD urmeaza sa reafirme sustinerea pentru L. Dragnea Presedintele PSD, Liviu Dragnea. Foto: Arhiva. Evaluarea activitatii Executivului si a modului cum este pus în practica programul de guvernare cu care PSD a câstigat alegerile reprezinta temele principale…

- Stadiul implementarii programului de guvernare, la 10 luni, se va afla cel mai probabil in centrul discutiilor reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, care va avea loc vineri la Baile Herculane, in prezenta presedintelui partidului, Liviu Dragnea, si a premierului Mihai Tudose.Reuniunea,…

- Fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, a facut dezvaluiri despre sedinta Comitetului Executiv PSD care urmeaza sa aiba loc maine. Deputatul social-democrat sustine ca printre subiectele care se vor discuta in cadrul intalnirii se regaseste calendarul pentru proiectul de buget, dar si legile…