- Astazi la ora 10.00, Muzeul Judetean Arges organizeaza simpozionul ,,Un secol de la unirea Basarabiei cu Romania“. Dupa Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca, Basarabia a fost urmatoarea provincie care a intrat in granitele statului nou format, dupa care a urmat alipirea Bucovinei, iar apoi…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, va participa marti la sedinta solemna a Parlamentului, dedicata aniversarii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in cadrul careia va sustine un discurs, informeaza news.ro.„Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane va…

- O sedinta solemna a Parlamentului Romaniei, dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, va avea loc maine, pe 27 martie, la doua zile distanța dupa ce ieri la Chișinau a fost organizata Marea Adunare Centenara.

- Capitala Romaniei vrea sa fie un puternic punct de atracție turistica in Romania și din toata zona balcanica. Cu toate acestea, doar 6% dintre restaurantele Bucureștiului au specific romanesc. A fost doar una dintre hibele Bucureștiului turistic pe care le-a scos in evidența antropologul Vintila Mihailescu,…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, a anuntat, vineri, ca in jur de 30 de jurnalisti din comunitatile istorice vor participa la sedinta solemna a Parlamentului de saptamana viitoare dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. "Este vorba de unul dintre…

- Joi, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean din aceasta luna, consilierii au semnat o Declarație prin care iși exprima solidaritatea și susținerea fara reserve, a demersurilor primariilor din Republica Moldova și Romania pentru afirmarea aspirațiilor de reintregire naționala. De asemenea,…

- In ședința ordinara de astazi, consilierii au semnat o declarație prin care susțin demersurile de unire a Basarabiei cu Romania. In contextul in care, saptamana viitoare, pe 27 martie, se vor implini 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, consilierii județeni buzoieni au adoptat, astazi, o…

- „Unirea Basarabiei și Bucovinei cu Romania. Pași spre Marea Unire. Contexte cultural-istorice” este tema simpozionului ce va avea loc in data de 23 martie, de la ora 09.00, la Casa de Cultura din Tașnad. Iata programul simpozionului: Ora 9 – 9:30 Deschiderea oficiala Intonarea imnului național al Romaniei…

- La ultima sedinta a Consiliului Judetean Alba, consilierul judetean PMP, Traian Nicolae Ursales, a cerut presedintelui Consiliului Judetean Alba, Ion Dumitrel, ca urmatoarea sedinta a Consiliului Judeten Alba sa aiba loc in data de 27 martie, atunci cand se vor implini 100 de ani de la Unirea Basarabiei…

- „Cerem tuturor consilierilor judeteni si conducerii Consiliului Judetean sa adoptam aceasta declaratie in cadrul unei sedinte solemne pe data de 27 martie 2018, data la care Sfatul Tarii din Republica Democratica Moldoveneasca a votat Unirea cu Romania", se arata in propunerea liberalilor. „A venit…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului din Romania au decis marti ca in 27 martie Parlamentul sa se reuneasca in sedinta solemna pentru a marca implinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca vrea sa organizeze, pe 27 martie, o sedinta solemna a celor doua Camere ale Parlamentului pentru a marca 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- Presedintele Tineretului National Liberal (TNL), Mara Mares, a informat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Brasov ca urmatoarea sedinta a Biroului Executiv National al Tineretului Liberal va avea loc in 27 martie, la Chisinau. ''Pe 27 martie sarbatorim implinirea a 100 de ani de la…

- Gheorghe Damian, primarul din Ciugud, comuna din Romania care a atras cele mai multe fonduri europene, a fost exclus din PSD, decizia fiind validata recent de conducerea centrala a partidului dupa ce o propunere in acest sens a fost inaintata in urma cu un an de catre organizatia judeteana din Alba.…

- Primarii și consilierii din Republica Moldova, care au votat declarațiile simbolice de Unire cu Romania, sunt așteptați la Iași, unde in acest weekend va avea loc Conferința aleșilor locali unioniști.

- Consilierii județeni au fost convocați, in termenul prevazut de lege, pentru a participa la ședința extraordinara a Consiliului Județean Teleorman, intrunire care s-a desfașurat pe parcursul zilei de 5 martie 2018. Pe ordinea de zi s-au aflat doua proiecte de hotarari. Unul dintre proiecte a vizat modificarea…

- Marți, 6 martie 2018, consilierii județeni sunt convocați intr-o noua ședința extraordinara care are pe ordinea de zi un singur proiect de hotarare. Este vorba despre modificarea și completarea Hotararii Consiliului Județean Buzau nr. 48/27.02.2018, astfel incat reprezentantului județului Buzau in Adunarea…

- Statistic, este cel mai instarit preot din Romania, scrie reporteris.ro. Ciprian Otea, 42 de ani, deține grupul de firme Misavan, cu o cifra de afaceri cumulata de peste 10 milioane de euro. Producție și comerț al produselor de curațenie este principalul domeniu de activitate. „Una este pasiune,…

- Alesii judeteni au fost convocati de presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, in sedinta ordinara marti, 27 februarie, cu incepere de la ora 12.00, pe ordinea de zi fiind 25 de proiecte de hotarare. Dintre acestea, 23 au fost votate in unanimitate, iar doua au fost retrase de pe borderou,…

- Consilierii judeteni din Buzau vor participa la o sedinta comuna cu omologii lor din consiliul raional Soroca, in contextul implinirii a o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Alesii au votat deja un proiect de demarare a unei campanii de ajutorare a romanilor de peste Prut. Astfel, odata…

- MULTI NERVI… Sedinta cu scantei, marti seara, la Consiliul Judetean, intre grupul de consilieri PNL si presedintele Consiliului Judetean. Acuzat de lipsa de transparenta in mai multe randuri, Dumitru Buzatu, seful judetului, s-a comportat marti seara in stilul caracteristic: a adus proiecte de hotarari…

- Consilierii județeni vor marca cei 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania in Republica Moldova. Astazi au aprobat un proiect de hotarare ce se refera la o vizita pe care o delegație a Consiliului Județean o va efectua luna viitoare in Raionul Soroca. De data aceasta, invitația a venit de la moldoveni…

- Prin Dispoziția de convocare nr. 34/22.02.2018 Consiliul Județean Buzau este convocat in ședința extraordinara in data de 27 februarie 2018, ora 09:00. Proiectele de hotarare care vor fi supuse aprobarii:

- Luna viitoare, aleșii județeni nu vor fi de gasit la serviciu timp de patru zile. Ei se vor afla in Republica Moldova pentru intoarce vizita omologilor din Soroca, sosiți asta-toamna la Buzau in cadrul parteneriatului de infrațire administrativa cu instituția condusa de Petre Emanoil Neagu. Potrivit…

- Consilierii județeni ai PSD Arad au identificat soluții pentru ca drumurile județene sa poata fi reparate, iar aradenii sa nu mai fie nevoiți sa faca slalom printre gropile pe care le intalnim la tot pasul. Reprezentanții PSD au propus ca drumurile județene sa fie aduse intr-o stare de normalitate cu…

- Unul dintre proiectele de hotarare votate miercuri, in sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Giurgiu, se refera la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Modernizare DJ 505 Putineiu-Chiriacu”, in faza Proiect tehnic si detalii de executie – anunta reprezentantii…

- Consilierii judeteni sunt convocati joi, 15 februarie, incepand cu ora 13.00, in sedinta ordinara, avand pe ordinea de zi 15 proiecte de hotarare. Printre altele, va fi supus dezbaterii si privind aprobarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2018.

- Consilierii județeni buzoieni sunt convocați joi, in ședința ordinara, cu o saptamana mai devreme decat de obicei, pentru ca proiectele supuse spre aprobare sunt urgente. Din aceasta saptamana exista toate șansele ca județul Buzau sa aiba buget pentru anul in curs. Consilierii județeni au fost convocați,…

- Presedintele UNJR, Dana Girbovan, i-a cerut, luni, procurorului Mihaiela Iorga sa spuna public care a fost ministrul al carui dosar ar fi cerut Laura Codruta Kovesi sa fie urgentat. "Am ascultat stupefiata afirmatiile doamnei procuror Mihaela Iorga Moraru, facute in seara zilei de 11 februarie 2018,…

- Se discuta despre BANI! Și nu oricum! Joi, 15 februarie, consilierii județeni sibieni sunt convocați in ȘEDINȚA EXTRAORDINARA. Dezbaterile vor avea loc incepand cu orele 15.00. Read More...

- Consilierii judeteni vor avea de aprobat in sedinta din 14 februarie si modificari in cadrul ATOP Constanta. Potrivit convocatorului transmis de Consiliul Judetean, este vorba despre proiectul privind desemnarea si validarea ca membru in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta a unui…

- Consilierii județeni se vor intruni maine, 8 februarie, la ora 13, intr-o ședința extraordinara, pentru a desemna care din vicepreședinți sa conduca județul cata vreme Ionel Arsene, președintele suspendat al Consiliului Județean Neamț, este in arest preventiv. Anunțul extraordinarei n-a venit, cum ar…

- Dupa o perioada de gestație de 48 de ore prin circuitele Prefecturii, ordinul de suspendare a lui Ionel Arsene, pentru perioada cat se afla in arest preventiv, a ajuns la Consiliul Județean. El trebuie adus la cunoștința tuturor celor afectați de acesta, adica Ionel Arsene, Ion Asaftei, beneficiarul…

- Pe “tapetul” Ordinei de zi a “Miniparlamentului judetean” de miercuri, 31 ianuarie a.c., ora ora 9:00, sunt propuse spre vot urmatoarele PROIECTE DE HOTARARE: "Acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical – medici nou angajati in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau;

- Consilierii locali sunt convocati miercuri, 31 ianuarie, in sedinta ordinara, de la ora 16.30, avand pe ordinea de zi 17 proiecte de hotarire, printre care si darea si administarea catre Consiliul Judetean a stadionului Dunarea.

- Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, Silviu Hurduzeu, a convocat joi o sedinta ordinara. Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte de hotarare. Alesii judetului vor discuta urmatoarele puncte in sedinta care este programata sa inceapa de la ora 12: 1.Proiect de hotarare privind constituirea…

- Exista un loc in Masivul Piatra Mare care te intampina cu peisaje spectaculoase, trasee de o frumusețe nebanuita și natura in starea ei pura. La Tamina, trecatorii nu știu ce sa admire mai intai: cascadele, padurile verzi sau priveliștea care iți taie respirația. Tamina, aflata la o altitudine de 1.100…

- Comitetul Executiv al PSD s-a intrunit, aseara, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului urmau sa decida daca ii vor retrage sprijinul politic. Mihai Tudose nu a facut declaratii politice inaintea ședinței, insa a dorit sa nuanteze…

- V. S. Ședința extraordinara a Consiliului Local Ploiești, convocata pentru ieri, nu a mai avut loc, din cauza lipsei de cvorum, aleșii locali social-democrați, ai ALDE și ai PMP lipsind de la intrunirea programata pentru ora 12.30. Singurii reprezentanți ai primelor doua partide menționate prezenți…

- Premierul Mihai Tudose și-a prezentat demisia, in ședința Comitetului Executiv Național al PSD de luni, dupa ce i s-a retras increderea prin votul colegilor sai. Potrivit unor surse din ședința, […]

- Statutul oficial al PS Corneliu este, deocamdata, de episcop care s-a retras, la cererea sa, din funcție. Ca atare, are dreptul de a primi, in mod statutar, precum oricare alt episcop care nu ar mai fi in funcție, o astfel de locuința. Acum dansul locuiește intr-o parte (ca spațiu, e vorba de mai…

- Ioan Danciu a povestit momentele cumplite prin care a trecut in primele zile din 2018. Fostul arbitru FIFA, 66 de ani, a intrat in coma hipoglicemica de ziua lui. A petrecut la Spitalul de Urgența din Petroșani atat ziua lui de naștere, 5 ianuarie, cat și de Sfantul Ioan, 7 ianuarie. Ioan Danciu a…

- Consilierii judeteni sunt convocati joi, 11 ianuarie, in prima sedinta extraordinara a anului 2018. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND: 1. Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare stabilit in anul 20L7; 2. Repartizarea pe comune, orase si municipii…

- Consilierii locali din Alba Iulia vor avea, de la inceputul acestui an, tablete de ultima generatie pentru a primi dosarele de sedinta in format electronic. Masura ar fi fost luata pentru reducerea consumului de hartie si protejarea naturii. Decizia pare extrem de buna daca nu ar fi fost implementata…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni a lansat Calendarul Unirii. Dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918, calendarul traseaza un arc peste timp și evidențiaza evenimentele premergatoare Întregirii naționale. Prima fila a calendarului…