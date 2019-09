Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, la fiecare trei cazuri de posibili donatori, doar unul se concretizeaza, celelalte doua fiind condiții medicale nefavorabile sau refuzuri ale familiilor de a dona. Libertatea a scris in aprilie despre decizia Seminei Ferencz, o mama din Bistrița-Nasaud, care a acceptat, in 2013, sa doneze…

- Fostul primar al municipiului Cluj-Napoca, Gheorghe Funar, va candida la alegerile prezidențiale din partea Partidului Romania Noastra. El propune valorificarea bogațiilor țarii in favoarea romanilor, nu a strainilor.

- Valoarea tranzactiilor din piata imobiliara romaneasca a depasit patru miliarde de euro in ultimii cinci ani, arata o analiza recenta. Cei mai activi cumparatori s-au dovedit a fi investitorii sud-africani, cu o cota de piata de 28%. Investitorii sud-africani sunt urmati de cei greci, in proporție de…

- Deodorantele, gelurile de duș și șampoanele sunt produsele cele mai cumparate de romani pe timpul verii, potrivit unei analize ImportDirect.ro, retailer online de tip hard discount și unul dintre cei mai mari importatori direcți de produse originale de calitate și la preț mic din Romania. Alaturi de…

- Acest serviciu, care va fi lansat in Franta, Spania, Italia si Argentina la inceputul lunii octombrie, va oferi clientilor o oportunitatea de a-si cumpara alimentele online simplu, rapid si practic, a precizat Carrefour intr-un comunicat. Grupul a precizat ca acest parteneriat se va adauga unui serviciu…

- Primaria Arad anunța semnarea contractului pentru 28 de tramvaie noi, produse de Astra Vagoane Arad, model Astra Imperio, construite cu licența Siemens. Aradul deja are 6 vagoane de acest tip in exploatare. Astra Arad a mai caștigat licitații pentru tramvaie noi in Oradea, Cluj Napoca și Galați, fiind…

- Astfel, pentru anul școlar care urmeaza, este disponibila o bursa pentru anul 7 (11 ani) și o bursa pentru anul 8 (12 ani). “Dorim sa sprijinim acei copii care doresc sa beneficieze de acest sistem de invațamant, insa a caror familie nu poate susține costurile aferente. Suntem bucuroși sa…