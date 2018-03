Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului la nivel national a fost de 3,99% la sfarsitul lunii ianuarie, in scadere cu 0,03 puncte procentuale (pp) fata de luna anterioara si cu 0,81 pp fata de luna ianuarie 2017, fiind si cea mai mica din ultimii 25 de ani, raportat la aceeasi luna, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea…

- Senatorii din Comisia pentru munca, familie si protectie sociala au adoptat raport de admitere cu amendamente la proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Astfel, in conditiile in care un beneficiar de ajutor social refuza un loc de munca acestuia…

- Joi, 8 martie, primari ai localitaților din Europa se reunesc la Bruxelles pentru a discuta lecțiile invațate din recentele atacuri teroriste și pentru a face schimb de bune practici in ceea ce privește protecția spațiilor publice. Conferința primarilor europeni cu tema "Dezvoltarea capacitații urbane…

- Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a fost adoptata miercuri de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, cu 175 de voturi “pentru”, 83 de voturi “impotriva” si 14 abtineri, transmite…

- Comisia de munca a Camerei Deputatilor a adoptat, marti, mai multe amendamente la OUG 91 2017 privind modificarea legii salarizarii unitare, printre care orele suplimentare efectuate de politisti sa fie platite cu 75 din solda lor de baza, in conditiile in care se incadreaza intr o limita de 3 , a anuntat…

- Referitor la nemulțumirile venite din partea mediului de afaceri local privind impozitul pe teren pentru anul 2018, Primaria Municipiului Zalau a facut, intr-un comunicat de presa, urmatoarele precizari: “Din analiza obligațiilor fiscale (impozit pe teren + impozit pe cladiri) datorate bugetului Primariei…

- Orasul Praga este pe primul loc in UE cand vine vorba de usurinta de a gasi un loc de munca, in conditiile in care, in anul 2015, aproximativ 72% dintre respondentii unui sondaj erau de acord cu afirmatia ca este usor sa gaseasca un loc de munca in capitala Cehiei, urmati de locuitorii din Cluj-Napoca…

- La FRF bate vantul prin birouri. Nimeni nu s-a mai deranjat sa vina la munca pe o vreme ca aceasta. La „Casa Fotbalului” e „asupra de masura” de gol prin birouri. Nici președintele, nici secretarul general, nimeni n-a venit la munca. Atacul dizgrațios al președintelui Burleanu la adresa „șomerilor”…

- La polul opus, exista 10 orase in Uniunea Europeana unde 8 din 10 respondenti nu sunt de acord cu afirmatia ca este usor sa gaseasca un loc de munca. Cel mai mare procent de respondenti care nu sunt de acord cu aceasta afirmatie sunt in Palermo (96%), Napoli (93%) si Torino (85%), precum si in regiunea…

- Calitatea aerului, gestionarea deseurilor si expunerea la substante chimice sunt domenii cheie unde legislatia europeana de mediu este slab implementata, iar institutiile europene si statele membre trebuie sa actioneze de urgenta pentru a preveni degradarea mediului si pentru a reduce riscurile la adresa…

- In vederea respectarii prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca, Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova transmite un avertisment angajatorilor pentru a initia…

- In perioada urmatoare, sunt organizate mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si…

- La finele anului 2017, la nivelul judetului Gorj, se aflau in evidenta un numar de 5.724 angajatori avand un numar total de 71.191 angajati. Dintre acestia, 63.223 lucreaza in conditii normale de munca, 7.538 au conditii deosebite d...

- Politistii din 11 sectoare de langa frontierea moldo-romana vor avea conditii de munca mai bune. Pana la sfarsitul anului, 10 sedii vor fi renovate, iar unul va fi construit din temelie. Proiectul valoreaza 2,7 milioane euro.

- Liderul de sindicat Kelemen Jozsef a declarat ca 80 la suta dintre angajati au salariul minim pe economie si ca, in afara de revendicarile salariale, solicita si schimbarea conducerii salinei. "Ne deranjeaza ca se comporta ca patronii, ei stiu tot, nu ne asculta, din pacate am ajuns la faza…

- Munca in slujba cetateanului poate fi foarte stresanta uneori, atat de stresanta incat primarul unei comune din Bistrita-Nasaud si-a dat un spor special. Este vorba despre sporul pentru conditii vatamatoare, pe care edilul l-a incasat in 2016.

- Dancila: Cele patru elemente care stau la baza Legii Salarizarii, indeplinite Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca nu considera ca Legea salarizarii este problematica si a afirmat ca indeplineste elementele care au stat la baza elaborarii actului normativ. "Eu consider ca cele patru…

- Cazul medicului stomatolog care a fost amendat cu 10.000 de lei dupa ce i-a fost spart cabinetul a ridicat multe semne de intrebare. La prima vedere suna ciudat ca pagubitul sa fie amendat. Totusi, motivul amenzii primite este ca firma stomatologului nu avea analiza de risc la securitate fizica,…

- Reprezentanții sindicatelor din Caile Ferate Romane au comemorat 85 de ani de la sangeroasa greva de la Atelierele Grivița. In 16 februarie 1933, ceferiștii cereau condiții de munca mai bune. Vineri, in fața Ministerului Transporturilor, ceferiștii de astazi cer același lucru: condiții de munca mai…

- Directorul interimar al Școlii Profesionale numarul 2 din Capitala, Valentina Dobanda a fost retinut pentru ca ar fi exploatat prin munca mai mulți elevi. Retinerea a avut loc dupa ce au fost facute mai multe perchezitii in biroul si automobilul acesteia.

- Fiecare contract nou pentru inchirierea de spatii de birouri incheiat anul trecut in Bucuresti a generat cel putin 130 de locuri de munca noi. Zonele Dimitrie-Pompeiu si cea de Sud conduc in top, cu peste 200 de noi locuri de munca, potrivit celui mai recent raport pe piata realizat de JLL.

- A fost lansat portalul Deva Business In cadrul conferinței de presa din 08.01.2018, primarul Florin Oancea a prezentat lansarea site-ului www.devabusiness.ro, portal de informare prin care se dorește dinamizarea vieții economice și in același timp atragerea investitorilor. Este un element…

- Cererea noua de spatii de birouri pe piata imobiliara din Capitala, care cuprinde intrarile noi pe piata, extinderile companiilor cu divizii noi si extinderea de spatiu, a reprezentat o pondere de 28% din cererea totala, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara CBRE. Aceasta cerere…

- Guvernul Viorica Dancila a actualizat, ieri, regimul de acordare a sporurilor pentru conditii de munca in invațamant. Sporul pentru condiții de munca va fi cuprins intre 5 si 15% din salariul de baza. Acordarea sporului pentru condiții periculoase și vatamatoare de munca se face cu incadrarea…

- Politistii de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au desfasurat mai multe activitati pe raza intregului judet, pentru verificarea sistemelor de securitate ale unor obiective, precum si referitor la modul de respectare a prevederilor legale in acest domeniu.

- Administratia judeteana cumpara servicii privind securitatea si sanatatea in munca si servicii in domeniul apararii impotriva incendiilor si protectiei civile pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta. Contractul se va derula pana la data de 31.12.2018.…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP. Cele noua state fac parte din cele 23…

- Studentii care doresc sa desfasoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacantei de vara (minimum 2 luni) se pot prezenta la selectia organizata de Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca(AMOFM) Bucuresti.

- Calitatea fortei de munca si mediul tehnologiei informatiei sunt cateva dintre elementele ce atrag investitorii japonezi in Romania, a apreciat, marti, la o intalnire cu jurnalistii, Norio Maruyama - director general pentru presa si diplomatie publica din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE)…

- Conducerea Casei Judetene de Pensii Galati a facut publice ultimele noutati legislative care aduc multe noutati, incepand cu data de 01 ianuarie 2018, in plata contributiilor de asigurari sociale. Printre schimbarile introduse, pe care vi le prezentam sintetizat mai jos, un element de noutate il reprezinta…

- Cel putin doua mii de turisti sunt asteptati, la acest sfarsit de saptamana, in statiunile Straja si Parang, din judetul Hunedoara, atrasi de calitatea partiilor de schi, stratul de zapada batatorita fiind intre 25 si 30 de centimetri. In statiunea Straja, se poate schia pe toate partiile,…

- Medicii de familie din Ialomița au renunțat deocamdata la proteste, insa se declara nemulțumiți de situația generata de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate impreuna cu Ministerul Sanatații. Intr-un comunicat de presa remis publicitații, medicul Andreea Radu, președintele Asociației Medicilor de…

- Lista locurilor de munca încadrate în condiții deosebite, în temeiul carora se acorda pensie pentru limita de vârsta în condiții avantajoase, se propune a fi actualizata. Un proiect de hotarâre de Guvern a fost elaborat de catre Ministerul Sanatații, Muncii și…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majoreaza la 1.900 lei lunar de la 1 ianuarie 2018 Guvernul a adoptat o hotarare prin care stabilește ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majoreaza de la 1.450 lei la 1.900 lei lunar, incepand cu data de 1 ianuarie…

- Guvernul vrea sa gaseasca o solutie pentru a incuraja introducerea in piata a masinilor noi, a anuntat premierul Mihai Tudose, precizand insa ca nu se doreste inlocuirea unei taxe cu o alta. Intrebat intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3 ce solutie se are in vedere in cazul timbrului…

- "Pentru a veni in sprijinul contribuabililor și pentru a evita aglomerația la ghișee, avand in vedere termenul scurt de depunere a declarației de mențiuni, modificarea vectorului fiscal pentru persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora va fi realizata…

- SALARIU 2018. Guvernul a adoptat o hotarare prin care stabilește ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majoreaza de la 1.450 lei la 1.900 lei lunar, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, in aceasta suma nefiind incluse sporuri și alte adaosuri. Pentru un program complet…

- Europarlamentarul Catalin Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari de la PSD referitor la abuzul in serviciu este "pura ticalosie" si considera ca initiatorii ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid. "Va explic in cateva randuri de ce initiativa unor parlamentari…

- Circa doua din cinci persoane care aveau un loc de munca anul trecut se aflau sub pragul de saracie, arata datele Institutului National de Statistica (INS), preluate de Agerpres. "În anul 2016, din totalul persoanelor ocupate, cele aflate sub pragul de sărăcie au reprezentat 18,9%, cu…

- La inceputul acestei luni, Jurnal CS scria despre intentia unui nevazator din Resita, ramas fara un loc de munca, de a protesta in fata Palatului Prefectural. Iuga Sorin Preda, de profesie maseur, a cerut sprijin autoritatilor pentru a-si gasi de lucru, pentru a nu se „ajunge la situatia…

- Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si conditii de participare la concurs: Directia…