Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii justitiei si ai afacerilor interne din uniunea europeana se reunesc la Palatul Parlamentului, pentru o întâlnire informala a Consiliului pentru Justiție și Afaceri Interne(JAI) .

- Asociația Forumul Judecatorilor din Romania, Asociația Mișcarea pentru Apararea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție fac apel, in contextul reuniunii informale a Consiliului Justitie si Afaceri Interne la Bucuresti, la miniștrii de Justiție din statele membre UE pentru…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca va pune in discutie tema aderarii Romaniei la Schengen in marja reuniunii informale a Consiliului JAI care va avea loc la Bucuresti, informeaza Agerpres.roEste o intalnire extraordinar de importanta, prima in domeniul pe care il gestionez,…

- Ministrii justitiei si cei ai afacerilor interne din statele membre UE vor participa, in perioada 6-8 februarie 2019, la Bucuresti, la Palatul Parlamentului, la o reuniune informala desfasurata in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene,

- "Suntem fericiti sa anuntam ca Baptiste des Monstiers si Pierre Caille au fost eliberati si vor reveni in curand la Paris", a anuntat Quotidien intr-un mesaj pe Twitter. Agenti de securitate venezueleni au arestat de asemenea trei jurnalisti ai EFE - fotoreporterul columbian Leonardo Munoz,…

- Consiliul Justitie si Afaceri Interne (JAI) se reuneste, in 6-8 februarie, la Bucuresti, pe agenda fiind subiecte precum Schengen, migratia, terorismul. Reuniunile vor fi prezidate de Carmen Dan si Tudorel Toader, relateaza News.ro.In 7 februarie, ministrii de interne din Statele Membre se…

- Ministrii Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc la Bucuresti, in perioada 31 ianuarie - 1 februarie, in cadrul unei reuniuni informale (Gymnich), in contextul exercitarii de catre Romania a presedintiei Consiliului UE. Potrivit unui comunicat al MAE, transmis luni AGERPRES,…

- "Astazi, Uniunea Europeana se afla intr-un moment de rascruce. Agenda europeana este marcata de provocari multiple si incertitudini, unele cu radacini in trecut, altele care sunt rodul evolutiilor prezentului. Si pentru unele, si pentru altele, solutia nu poate veni decat din consens, din maniera…