- Traian Basescu a declarat miercuri, dupa ședința conducerii PMP, ca nu are nicio teama in privința dosarului pe care CNSAS l-a trimis la Curtea de Apel, privind stabilirea calitații de colaborator al Securitații in cazul sau. ”Ar fi fost descoperit pana acum. Poate fi o interpretare”, a spus el,…

- Curtea de Apel București a inregistrat, miercuri, dosarul deschis la sesizarea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, care cere stabilirea calitații de colaborator al Securitatii pentru fostul președinte Traian Basescu. Acesta a reacționat la vestea pe care aflat-o din presa.Citește…

- Curtea de Apel Bucuresti a inregistrat miercuri dosarul in care CNSAS solicita instantei stabilirea calitatii de colaborator al Securitati in cazul fostului presedinte Traian Basescu. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Sectiei a VIII-a contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti si…

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a transmis, joi, ca a primit solicitare din partea Biroului Electoral Central (BEC) pentru a verifica 695 de persoane care și-au depus candidatura la alegerile pentru Parlamentul European care vor avea loc pe 26 mai. "Biroul Electoral…

- CNSAS a facut vineri noi precizari legate de procedura in cazul dosarului privind stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii pentru fostul presedinte Traian Basescu. Cu o zi in urma, institutia a decis retrimiterea dosarului in instanta.

- Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații a verificat toți candidații la alegerile europarlamentare daca au colaborat cu Securitatea. Pentru cei care nu au colaborat, CNSAS a dat unda verde, dar un singur candidat a fost respins, iar acesta este Traian Basescu. Dosarul ar fi fost…

- Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații a votat, joi, reverificarea relației fostului președinte Traian Basescu cu Securitatea dupa ce in dosarul sau au aparut noi informații, scrie G4Media, citand surse interne. Alte surse din cadrul CNSAS, au declarat, insa, ca in Colegiu…

- Informații contradictorii de la CSNAS despre votul pronunțat astazi in cazul lui Traian Basescu. Potrivit unor surse G4Media.ro, Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații a votat, joi, in unanimitate, reverificarea relației fostului președinte Traian Basescu cu Securitatea…