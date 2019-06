Noile norme vor imbunatați securitatea acestor carți de identitate prin introducerea unor standarde minime, atat pentru informațiile conținute, cat și pentru elementele de securitate comune tuturor statelor membre care emit astfel de documente.

Normele nu impun statelor membre sa introduca carți de identitate in cazul in care acestea nu sunt prevazute in legislația naționala.

Standarde de securitate pentru carțile de identitate

In temeiul noilor norme, carțile de identitate vor trebui produse in format uniform de card de credit (ID-1), sa includa o zona de citire optica…