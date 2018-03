Sectorul romanesc al gazoductului BRUA se va construi cu teava de la turci. De ce nu se va lucra cu produse romanesti

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei, in calitate de autoritate competenta pentru proiecte de infrastructura energetica de interes comun, a emis zilele trecute decizia exhaustiva pentru proiectul conductei de gaze BRUA, pe coridorul de transport Bulgaria – Romania – Ungaria – Austria – gazoduct Podișor – Horia GMS…

- Inovația a fost un factor decisiv in caștigarea increderii familiilor și companiilor de pe tot mapamondul. Astazi, 7% dintre locuitorii planetei au incredere direct sau indirect, prin companiile unde lucreaza, in tehnologiile Bitdefender in fiecare zi. Produsele Bitdefender sunt dezvoltate…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman a decis, joi, inchiderea scolilor din judet pentru ziua de vineri, din cauza vremii. In conditiile in care Administratia Nationala de Meteorologie a instituit cod galben de ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului…

- Transportatorul national de gaze Transgaz Medias a anuntat miercuri ca a obtinut dreptul de incepere a lucrarilor la prima faza a proiectului BRUA.Masura vizeaza dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a sistemului national de transport a gazului pe coridorul de transport Bulgaria – Romania – Ungaria…

- Masura vizeaza dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a sistemului national de transport a gazului pe coridorul de transport Bulgaria – Romania – Ungaria – Austria – gazoduct Podisor – Horia GMS si trei noi statii de comprimare (Jupa, Bibesti si Podisor). ”Conducta de transport gaze naturale Podisor…

- Ministerul Energiei a emis decizia prin care se pot demara lucrarile de constructie a gazoductului BRUA, reiese dintr-un comunicat de presa al institutiei. "Ministerul Energiei, in calitate de autoritate competenta pentru proiecte de infrastructura energetica de interes comun, a emis astazi,…

- Departe de lume, in cateva catune din Caras-Severin, oamenii n-au ajuns la medic de zeci de ani. Multi sunt la varsta cand bolile nu-i mai ocolesc. Si nimeni pana acum n-a venit sa le gaseasca leac pentru suferintele care-i macina.

- Un echipaj de jandarmi din Timisoara a depistat doua persoane care braconau pe un fond de vanatoare din judetul Caras- Severin, langa domeniul detinut de omul de afaceri Ion Tiriac si unde acesta a organizat, anul trecut, o partida de vanatoare. Braconierii au fost opriti cu focuri de arma.…

- AVX Electronics Sensing and Control SRL angajeaza operator SMT Locatia noastra: Remetea Mare/Timis AVX Electronics este o companie americana cu peste 30 de ani experienta in industria Automotive Compania noastra isi desfasoara activitatea in Romania din 2012, in prezent avem…

- Un echipaj de jandarmi din Timisoara a depistat doua persoane care braconau pe un fond de vanatoare din judetul Caras- Severin, langa domeniul detinut de omul de afaceri Ion Tiriac si unde acesta a organizat, anul trecut, o partida de vanatoare. Braconierii au fost opriti cu focuri de arma, titreaza…

- Cine e educatoarea din Timișoara care și-a ucis copilul de 4 ani. O femeie, care s-ar fi certat cu soțul sau la telefon, acesta fiind la serviciu, a recurs la un gest extrem și inimaginabil pentru mulți. Femeia și-a ucis fetița in varsta de doar 4 ani ! Oamenii legii sosiți la fața locului, chiar ea…

- ”Unde se vad banii aștia?” ”Vorbim de sanatate, despre criza imunoglobulinei, care nu rezida din subfinanțarea sistemului, ci din prostul management. Avem 9 miliarde de euro alocari bugetare pentru sanatate, fața de anul trecut e o creștere de 12,5%. In ultimii 20 de ani, am bagat 150 de miliarde…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat marti ca majorarea inflatiei, care a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, este un puseu care va trece, dar daca o cauza o reprezinta majorarile salariale, atunci tara noastra nu mai trebuie sa fie furnizoare de forta de munca

- La Bucuresti, in data de 9 martie 2018, a avut loc reuniunea grupurilor de lucru tematice din cadrul SMART Innovative Learning Hub, proiect fondat recent cu sprijinul Academiei Romane, Asociatiei Romane de Smart City si Mobilitate si Agentiei URBASOFIA, prezidata de reprezentantul "Danube Parks", Dr.…

- De-a lungul ultimilor 10 ani, nu doar autostrazile, ci si liniile ferate de mare viteza au facut obiectul promisiunilor politice. Daca acestea s-ar implini, trenurile ar circula ultrarapid de la Bucuresti la Budapesta, Timisoara, Arad, Iasi sau Sofia, reiese din declaratiile analizate de MEDIAFAX.…

- Finantatorul echipei FCSB, George Becali, a tinut sa se distanteze de afirmatiile facute de Helmuth Duckadam in spatiul public, dupa ce directorul de imagine al vicecampioanei a criticat evolutiile avute de jucatorii transferati de la FC Viitorul. "Cu tot respectul pentru Duckadam, este…

- Liberalul Florin Citu, presedintele Comisiei economice din Senat, a vorbit, joi, la Adevarul Live, despre faptul ca Romania ar trebui sa puna mai mult accent pe sustinerea mediului privat si sa nu mai considere mereu drept prioritati sanatatea si educatie.

- Un artist plastic din Timișoara dedica ultimele sale creații cainilor lui. Paul Feier, unul din tinerii care formeaza grupul artistic Baraka expune, timp de o luna, pe simeza celei mai dinamice librarii din Romania, ”La doua Bufnițe” din Timișoara. Spațiul librariei e astfel conceput incat sa gazduiasca,…

- Noua judete si municipiul Bucuresti se afla, duminica dimineata, sub cod galben de polei, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Judetul Satu Mare este sub cod galben de ceata. Pana la ora 9.00, pentru municipiul Bucuresti si Constanta, Caras-Severin,…

- Accident grav pe DE70, in Caraș-Severin. O femeie a murit, o fetița este in coma, iar alte doua persoane sunt in stare grava la spital. Vezi galeria foto + 6 + 6 Circulația inchisa pe Drumul European E70 care leaga Timișoara de Caransebeș. Un tir nu a adaptat viteza la condițiile de deplasare, a patruns…

- Proiectul „LecTura de Forța” este un turneu de promovare a literaturii in școlile și liceele din Timișoara. Concret, fiecare participant se va prezenta la eveniment cu o carte preferata, iar fragmentul favorit va fi marcat de semnul pus la dispoziție de catre B.J.T. Apoi, va avea loc o dezbatere…

- Conducta de gaze ce va alimenta Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria cu gaze din Orient va traversa si judetul Gorj, mii de proprietati urmand sa fie afectate. Guvernul a initiat un proiect de hotarare in baza caruia va decid...

- "Guvernul saluta relatia de parteneriat intre BERD si Transgaz, companie valoroasa a industriei de gaze din Romania. Semnarea acordului de finantare a gazoductului BRUA este un semnal de incredere transmis investitorilor in legatura cu oportunitatile de afaceri pe care le ofera Romania", a afirmat…

- Terenurile aflate pe traseul conductei BRUA vor fi scoase din circuitul agricol fara a fi necesara obtinerea acordului proprietarilor, se arata intr-un proiect de hotarare de Guvern privind lista terenurilor agricole situate in extravilan, pentru proiectul de interes comun BRUA, postat pe site-ul Ministerului…

- A inceput cea de-a 39-a editie a targului romanesc de turism Vânzarile de early booking au crescut, astfel încât reprezentanti din tursim pot sa creioneze înca de la târgul deschis ieri, estimarile pentru sezonul estival. Aurelian Marin, managerul unei din agentii…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea Parchetului de pe Langa Tribunalul Arad, efectueaza 101 percheziții in București și in județele Arad, Hunedoara, Timiș,…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Cristian Grasu a declarat, vineri, ca producatorii de imunoglobulina au inceput sa solicite reinscrierea pe piata din Romania, criza acestor produse urmand sa se indrepte catre o rezolvare.

- Timisoara a fost luata cu asalt cu persoane din zona Olteniei, cu precadere din judetele Mehedinti si Gorj. Acest lucru se resimte si in activitatea Agentiei Judetene ... The post „M-a facut mama oltean si-am ajuns timisorean” appeared first on Renasterea banateana .

- 'Cu privire la Timisoara sunt fara cuvinte. Mi-as dori sa nu mai vedem aceste imagini in spitalele din Romania. Tot ce am putut sa fac in acest moment a fost sa cer o informare Directiei de Sanatate Publica Timis, care a demarat un control urgent, a sanctionat spitalul, a sanctionat cadrele medicale…

- Noua lege a salarizarii si masura trecerii contributiilor din sarcina angajatorului la angajat au creat haos atat in sectorul bugetar, cat si in sectorul privat. Liderii sindicali avertizeaza ca zeci de mii de bugetari din ministere vor avea salarii si cu pana la 40% mai reduse, in urma reincadrarii…

- Fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide la sfarsitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Primarul Adrian Torma spune ca incearca sa gaseasca un alt mare investitor.

- Altercatia sangeroasa a avut in centrul localitatii Bumbesti Jiu, informeaza Romania TV. Un tanar de 24 de ani a fost atacat de doi indivizi. Unul l-a pus la pamant iar celalalt l-a lovit in nestire, inclusiv cu un cutit. Citeste si Un politist din Iasi a fost injunghiat dupa o altercatie…

- O instalatie de reducere a poluarii atmosferice montata la termocentrala Rovinari, din judetul Gorj, cea mai importanta unitate energetica pe carbune din Romania, a determinat o crestere a unui alt tip de poluare, cea fonica.

- Cartea „Ghid de turism activ al parcurilor nationale si naturale din Muntii Banatului“ a fost lansata zilele acestea si la Resita, in zona pe care o descrie si o promoveaza tanara, absolventa a Facultatii de Geografie din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara. De fapt, volumul reprezinta…

- CHIȘINAU, 24 ian — Sputnik. Miercuri dimineața, în țara vecina s-au produs doua cutremure de o intensitate nu prea mare, ambele fiind localizate însa la mica adâncime. Primul a fost înregistrat de Institutul Național pentru Fizica Pamântului la ora…

- Academicianul Marius Andruh, profesor la Facultatea de Chimie din cadrul Universitații din București, a fost onorat cu distincția de Docteur Honoris Causa al Universitații din Angers, Franța. Ceremonia a avut loc marți, 23 ianuarie 2018. Distincția i-a fost conferita academicianului Marius Andruh pentru…

- Stela Enache, o cunoscuta solista de muzica usoara s a nascut pe data de 24 ianuarie 1950, la Resita, judetul Caras Severin. A fost casatorita cu compozitorul si cantaretul roman de muzica usoara Florin Bogardo. Potrivit Wikipedia, in perioada 1964 1967 a urmat cursurile Scolii Populare de Arta din…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Procuorrii DNA l-au trimis in judecata, sub control judiciar, pe Ionuț Ifrim, la data faptelor șef al Sectorului poliției de frontiera Giurgiu, pe care il acuza de șantaj și cumparare de influența. In rechizitoriul transmis Tribunalului București procurorii arata ca in 28 aprilie 2017, in calitate…

- Clujenii cumpara locuinte noi, desi sunt cele mai scumpe din tara Pe parcursul lui 2017, pretențiile vanzatorilor de locuințe din Romania - atat apartamente, cat și case - și-au menținut tendința de creștere. Potrivit raportului de piața trimestrial publicat de Analize Imobiliare, proprietațile…

- Dupa un week-end plin pentru salvamontistii din intreaga tara, cu peste 140 de actiuni de salvare, astazi, pe langa activitatile normale de asigurare a asistentei in toate statiunile din tara, in bazele, posturile si cabinetele medicale si pe domeniile de practicare a sporturilor de iarna in care vor…

- Veste imensa pentru sute de romani. Potrivit bugetul.ro, un gigant britanic cu 4 000 de angajați și venituri anuale de 2 miliarde de lire sterline a renunțat la Polonia și Bulgaria pentru țara noastra și se pregatește sa cucereasca o importanta piața.In ciuda Brexit-ului, britanicii vor sa…

- Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, a evocat prima oara, sambata, pentru DCNews, a treia cale din PSD. Este tabara lui Niculae Badalau, care vrea conservarea situației din prezent din PSD: Liviu Dragnea-președinte, Mihai Tudose- premier. Din acest grup, al lui Niculae Badalau…

- Premierul Mihai Tudose a spus ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in zona Oituzului […]

- Un irakian care inițial a cerut azil politic in Romania, pentru ca ulterior sa renunțe voluntar la cererea sa, a fost depistat stand ilegal la Timișoara și va fi expulzat. De asemenea, pe numele lui se va pune interdicția de a calca pe teritoriul Romaniei timp de cinci ani.

- Cu 24 kilometri de autostrada recepționați in 2017, premierul Mihai Tudose anunța planuri marețe pentru șoferii din Romania. Inclusiv o autostrada care sa plece de la București și sa ajunga la Timișoara, prin Caraș-Severin. Intre timp, nu se știe exact cand se va putea merge șnur de la Timișoara la…

- Depozitele de medicamente au vandut in anul 2016 produse de peste 26 miliarde lei, in crestere de la 23 de miliarde de lei. Din acestea, produse in valoare de 16 miliarde sunt vandute catre populatie prin intermediul farmaciilor, iar restul in valoare de 10 miliarde de lei ajung la populatie prin alte…

- Noul an a inceput așa cum s-a terminat cel precedent: cu proteste in marile orașe vizavi de macelarirea legilor justiției de catre grupul organizat in faradelegi care a preluat puterea in Romania in urma cu puțin mai mult de un an.

- Cat de profitabile sunt farmaciile din Cluj. Rețelele aduc mai mulți bani Clujul se afla intre primele cinci județe ale țarii ca profituri realizate de catre farmacii. Doar in Argeș, București sau Ilfov acestea sunt mai profitabile. Profiturile anuale generate de farmaciile din Cluj se cifreaza…