- Daca in urma cu trei decenii, Romania avea peste 7.000 de camine culturale, acum statul nu mai știe cate are, din varii motive. A pierdut gestiunea acestora fie pentru ca, unele au fost concesionate, fie au fost transformate, dar cu toate acestea, anual toarna sute de milioane de lei, din fonduri naționale…

- Chiar daca din ce in ce mai multi oameni utilizeaza carduri, telefoane mobile, sau chiar recunoastere faciala pentru a plati pentru utilitati sau pentru alimente, cash-ul nu arata inca semne ca va disparea curand, transmis bancile centrale, potrivit Reuters. Banca Reglementelor Internationale…

- In mai putin de doua saptamani, primarul Dan Nita a tocat 100.000 de euro, din banii primariei, pe ”hartoage” @ Studiile, para-studiile si consultanta pe diverse teme gauresc bugetul primariei fara a lasa nimic in urma @ Tinind cont de faptul ca o saptamana are 5 zile lucratoare, un calcul matematic…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca pana la aceasta data, in agricultura a fost acordata sub forma de subventii suma de 2,392 miliarde de euro, cu un miliard de euro mai mult decat in anul precedent. "De la agricultura avem vesti foarte bune (...) Ca urmare a acordarii la…

- Un raport al Curții de Conturi arata cum edilul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, jongleaza cu banul public și vrea sa se transforme intr-un mogul imobiliar pe banii publici. Potrivit surselor din piața imobiliara bucureșteana, apropiați ai edilului Sectorului 3, Robert Negoița, ar fi cumparat…

- Direcția Piețe de la Sectorul 4 a cumparat, prin contractul incheiat pe 14 noiembrie 2017, un lot de 16 casuțe de lemn cu 40.000 de euro. Prețul de piața este mult mai mic, dupa unele surse la jumatate, dupa altele, chiar mai mic. Casuțele au fost livrate de firma Primdent, fara licitație. Dupa ce,…

- Primarul Dan Tudorache și Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, au prezentat macheta și structura Spitalului de Urgența "Sfantul Vasile cel Mare" 1015 paturi, 37 de sali de operație și 60 de linii de garda, caracteristicile noii unitați medicale Cel mai modern spital de urgența din Capitala va avea 1015…

- Comisia Europeana a aprobat acordarea unui ajutor financiar de 32,5 milioane de euro Ucrainei. Informatia a fost confirmata de ministrul Economiei de la Kiev. Banii urmeaza sa fie investiti in dezvoltarea regionala si administratia publica. In schimbul acestor resurse financiare, Ucraina s-a angajat…

- Aproximativ 11 milioane de euro va oferi Uniunea Europeana pentru proiecte de aprovizionare cu apa, canalizare si eficienta energetica, realizate in Regiunea de Dezvoltare Sud. Banii vor fi alocati pina in 2020, cit urmeaza sa fie implementate programele, transmite MOLDPRES. Trei proiecte de alimentare…

- Unitatile administrativ-teritoriale vor putea solicita, in perioada 2018-2019, imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita a 500 de milioane de lei, potrivit unui proiect de OUG aprobat joi de Guvern. In plus, vor putea sa utilizeze…

- Pentru a treia iarna consecutiva, locatarii unui bloc din centrul Capitalei infrunta noptile geroase fara incalzire. Administratorul blocului polar a fugit cu banii de intretinere si a lasat in urma o datorie uriasa. Iar acum oamenii indura frigul cu multiple straturi de haine si aeroterme.

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a votat, joi, proiectul de buget al Primariei Capitalei, care va fi in valoare de aproximativ 1,3 miliarde de euro. Bugetul a fost votat cu 31 de voturi pentru si 17 impotriva. Consilierii PNL si USR s-au impotrivit acestui buget.

- Consiliul general al Capitalei voteaza astazi bugetul pentru acest an. Este vorba despre impartirea si gestionarea a peste un miliard de euro. La capitolul Sanatate, suma anunțata de primarul Gabriela Firea este 111 milioane de euro, de doua ori mai multi bani fata de anul trecut. Peste 3 milioane de…

- 43 de milioane de euro vor fi oferite țarii noastre de Uniunea Europeana. Banii vor fi folosiți pentru aprovizionarea localitaților cu apa și canalizare și eficiența energetica. 18 proiecte de acest fel urmeaza sa fie implementate pana in 2020.

- Regiunea Vest știe sa cheltuie banii europeni alocați. De exemplu, pentru dezvoltarea microintreprinderilor și a intreprinderilor mici și mijlocii numarul de cereri de finanțare depuse depașește cu mult valoarea alocata acestor axe. In cadrul apelului de proiecte 2.1A Microintreprinderi…

- In bugetul pe anul 2018, Primaria Sectorului 1 va aloca 5 milioane RON pentru cheltuielile de bunuri și servicii ale spitalelor • Prioritatea numarul 1- Spitalul Clinic de Chirurgie Plastica Reparatorie și Arsuri Primaria Sectorului 1 va aloca in acest an importante fonduri de la…

- Grupul parlamentar USR va decide saptamana viitoare daca va extinde "pentru toti colegii" initiativa a doi deputati de a dona banii in plus primiti la indemnizatie unui ONG. "Este o decizie pe care o vom lua la sedinta de grup parlamentar saptamana care urmeaza. Evident ca o sustin cu tot…

- RCS & RDS S.A., Digi Communications N.V. si DIGI Ungaria a contractat trei facilitati de credit pe termen mediu, in HUF, RON si EUR, cu o valoare totala de 163 de milioane de euro, in echivalent, cu posibilitate de majorare pana la 200 de milioane de euro. Imprumutul a fost acordat de un sindicat…

- Milioane de muncitori germani vor lucra doar 28 de ore pe saptamina dupa ce sindicatele care ii reprezinta au ciștigat un proces cu asociațiile patronale. Pe linga scaderea orelor de munca ei pot avea parte și de o creștere a salariilor, scrie CNN. Sindicatul IG Metall a obținut o ințelegere fara precedent…

- „In acest moment montam schele. Profitam de faptul ca vremea este buna. Avem bani pentru lucrul acesta. Avem alocați 165 de milioane de lei pentru anul 2018, respectiv 2019. Avem aprobate inca 9 linii de finanțare prin programul operațional regional, deci bani europeni. Repet, 96 de blocuri sunt…

- „Peste 2 milioane de angajați, majoritatea din mediul privat, nu au contractele de munca modificate. Doar 48% din contractele individuale de munca au fost modificate pana la 1 februarie. Oamenii vor pierde la salarii sume importante din ceea ce caștigau net anul trecut. Este o lovitura grea pe care…

- Veniturile firmelor iesene s-au rotunjit cu peste 800 milioane lei din bani publici in anul 2017. Peste 1.500 de companii din oras au fost implicate in circa 100.000 de achizitii directe si contracte incheiate anul trecut cu institutii ale statului din toata tara. Avand la dispozitie date din Sistemul…

- Milioane de europeni, mai ales cei din minoritati dezavantajate, cum ar fi comunitatile de romi din Europa de Est, nu au acces la apa potabila. Cu toate acestea, analiza Comisiei Europene arata ca si statele membre in care apa potabila se poate gasi in spatiile publice folosesc prea multe sticle…

- Uniunea Europeana a fost de acord sa aloce o suma suplimentara de 42,5 milioane de euro (52,9 milioane de dolari) pentru construirea unui stat palestinian 'democratic si responsabil', a declarat miercuri sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, inainte de discutii privind procesul de…

- Stiți pe dce cheltuieli a avut Primaria București in 2017? Peste șase miliarde lei! Dar in 2016? Alte 4.5 miliarde lei! Dar Primaria Sector 1 Bucuresti? Sau Primaria Sectorului 2? Sau Primaria Sectorului...

- Primaria Capitalei va cheltui circa o cincime din bugetul pe anul acesta pentru cultura, recreere si religie, numai bisericile primind fonduri de 45 milioane de lei. Si monumentele si statuile sunt privilegiate in acest an, urmand sa fie finantate cu 62,6 milioane de lei.

- FCSB a caștigat amicalul disputat in fața chinezilor de la Jiangsu Suning, scor 3-1, imaginea partidei venind din partea starului Alex Teixeira, al carui tricou a cedat. Deși Alex Teixeira are doar 70 de meciuri la Jiangsu Suning, tricoul lui pare sa fi trecut prin multe. Fotograful GSP prezent la…

- Dupa canotaj, scandal uriaș și in caiac-canoe: ”Nu suntem platiți de patru luni. Traiesc cu 8 lei pe luna”. Scandalurile legate de bani par sa nu se mai termine in sporturile cu barci. Cristian Gheorghe: ”M-am imprumutat de unde am putut, am fost ajutat si am putut sa ajung acasa, sa petrec sarbatorile…

- Suma totala platita in luna decembrie 2017 de statul roman pentru venitul minim garantat depaseste 60,88 milioane de lei, valoarea medie fiind de 276,49 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala. In decembrie 2017, au beneficiat de acest ajutor…

- In imagini se vede cum jandarmul il lovește de mai multe ori, cu pumnul, pe unul dintre cei care au incercat sa forțeze cordonul de jandarmi pentru a ocupa carosabilul, scrie hotnews.ro. Au fost și singurele momente in care s-au produs violențe sambata, in Piața Universitații. Potrivit…

- Protestatarii au blocat Bulevardul Magheru, dupa ce au reușit sa rupa cordonul de jandarmi. Dupa ce mai mulți protestatari s-au îmbrâncit cu jandarmii care asigura ordinea în Piața Universitații, aceștia au reușit sa rupa cordonul și sa patrunda pe carosabil. Circulația pe…

- Cuptoarele cu microunde de pe teritoriul Uniunii Europene genereaza o cantitate de gaze cu efect de sera comparabila cu emisiile a aproape sapte milioane de masini, sustine un studiu realizat in Marea Britanie, citat miercuri de Press Association.Oamenii de stiinta au ajuns la aceasta cifra…

- Soții Ciurea, oameni trecuți de 70 de ani, au fost victimele unor escroci care i-au pacalit ca vand vase din inox. Batranul a fost abordat de trei necunoscuti cu suflet mare, care i-au propus sa il duca acasa, in comuna Sageata, cu masina lor. Doi dintre cei trei escoci l-au insoțit pe batran…

- Lidia Ceban Pentru prima data dupa mai multi ani, Consiliul Municipal Chișinau (CMC) a adoptat la timp, in lectura finala, bugetul capitalei pentru anul 2018. O alta diferența principiala dintre actualul document și bugetele din anii trecuți este faptul ca acesta este intocmit suficient de detaliat…

- SC Parking Focșani SA, societate care se ocupa de parcarile din municipiu, sta prost la capitolul organizare și ”expediaza”cat mai repede șoferii care indraznesc sa dea telefoane la sediul din str. Ștefan cel Mare nr. 21, pentru a solicita diverse detalii. Astazi, am telefonat la numarul 0337.401.513,…

- Cei mai expuși in urma acestei crize sunt, fara nicio indoiala, cei 7 primari ai Capitalei, personaje direct raspunzatoare in fața bucureștenilor pentru proiectele anunțate și care, fara susținere politica, nu mai au șanse sa fie realizate. Asupra acestui aspect deosebit de periculos pentru…

- Ministrul Agriculturii din Ungaria, Fazekas Sandor, a anuntat ca Guvernul de la Budapesta va aloca in acest an 520 de milioane de forinti, respectiv 1,7 milioane euro, pentru sprijinirea agricultorilor din Bazinul Carpatic, majoritatea banilor urmand sa fie repartizati in Transilvania. Fazekas Sandor…

- Consiliul Județean Buzau a imparțit localitatilor aproape 12 milioane de lei, bani pe care șefii unitaților administrative-teritoriale din județ ii pot folosi pentru stingerea unor arierate, dar și pentru proiecte de infrastructura. O alta veste buna este ca pana la sfarșitul lunii, va fi aprobat și…

- Odata cu inceputul acestui an, bucureștenii trebuie sa-și innoiasca și contractele pentru locurile de parcare. Mai exact, cei care locuiesc in sectoarele 1, 3, 5 și 6 trebuie sa plateasca taxa de parcare, fiindca la sectoarele 2 și 4, ele sunt valabile in continuare. Tarifele se stabilesc anual, de…

- Aproape 11 milioane de euro risca sa piarda județul Vaslui pentru ca nu are pajiștile in regula. Proiectele de amenajamente pastorale trebuiau finalizate pana la sfarșitul anului trecut. De anul acesta, amenajamentele pastorale sunt obligatorii. Milioane de euro subvenții pentru pașuni risca sa fie…

- O noua alocare bugetara pentru CET a fost decisa de consilierii locali municipali in prima sedinta din acest an. Alesii au aprobat „acoperirea partiala a pierderilor induse de prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie, in sistem…

- Gigi Becali a explicat de ce crede ca in viitorul apropiat va putea vinde jucatori pentru 100 de milioane la Real Madrid sau Barcelona. Patronul FCSB e uimit de cat de mult s-a schimbat piața transferurilor, fiind surpris de ușurința cu care cluburile mari au ajuns sa plateasca peste 100 de milioane…

- Fondul de campanie al lui Vladimir Putin, care este nominalizat pentru președinția rusa pentru al patrulea mandat, a atins pragul maxim admis prin lege – 400 de milioane de ruble (5,8 milioane de euro), a anunțat Comisia Electorala Centrala a Rusiei (CECR). Banii pentru fondul Putin au fost stransi…

- Un barbat care a inselat un batran, luandu-i aproape 14.000 de lei si zece galbeni, dupa ce i-a spus ca banii nu mai sunt valabili pentru ca s-au schimbat, este acum cautat de politistii din judetul Caras-Severin. Barbatul i-a furat unui batran din locuinta, in urma cu cateva zile, 13.800 de lei si…

- Oamenii legii verifica, la sesizarea Curtii de Conturi, modul in care fosta conducere a Parcului Industrial (entitate cu capital integral public) a incheiat contractul de concesiune a unei parti a terenului, dar si modul cum au fost cheltuiti banii publici. Principala infractiune vizata este cea de…

- Noaptea dintre ani a fost marcata cu mare fast de sute de locuitori ai Capitalei care au sarbatorit trecerea dintre ani in Piata Marii Adunari Nationale. Oamenii au avut parte de un concert de excepție susținut de Orchestra fraților Advahov si alți interpreți de muzica usoara.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, duminica, intr-o postare pe Twitter, ca SUA urmaresc cu atentie protestele din Iran, apreciind ca oamenii si-au dat seama in sfarsit ca banii lor sunt pusi in slujba terorismului.

- Gest extraordinar de frumos facut de angajații unei cafenele din Targu-Mureș. Aceștia ii ajuta pe cei nevoiași, care abia au ce manca. Nu puțini sunt cei care abia iși duc traiul de zi cu zi și au ce pune pe masa in Romania. O cafenea din Targu-Mureș face un gest de milioane pentru persoanele neajutorate…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea (foto), si-a pus ieri semnatura alaturi de cea a ministrului Fondurilor Europene, Marius Nica, pe un acord incheiat intre cele doua institutii, care prevede finantarea, cu aproape 9 milioane de euro, din fonduri europene a trei dintre unitatile spitalicesti…