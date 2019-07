Sector 1: Puncte de acordare a primului ajutor în cazul caniculei, în incinta instituţiilor publice din subordinea Primăriei "La nivelul sectorului 1 nu sunt amenajate puncte de prim ajutor in corturi sau containere, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populatiei. Insa, pentru a veni in sprijinul persoanelor afectate de temperaturile caniculare, conform legislatiei in vigoare, la primirea avertizarilor meteorologice de cod galben sau cod portocaliu privind temperaturi diurne ridicate, sunt reactivate punctele de acordare a primului ajutor si de distribuire a apei, situate in incinta institutiilor publice aflate in subordinea Primariei si Consiliului Local Sector 1", au declarat pentru AGERPRES… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

