- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) promite ca, în cel mult doi ani, vom avea o mie de kilometri de autostrada. Deocamdata, în anul ce tocmai a început, pe lânga cei 806,7 km de autostrada care exista în România în acest moment,…

- Romania are in prezent o rețea de numai 805 kilometri de autostrada, iar oficialii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) susțin ca anul viitor vor deschide circulația rutiera pe inca 102 kilometri. Pe lista anunțata de CNAIR se afla mai multe segmente importante de autostrada,…

- Romania are incepand de vineri inca 6.5 kilometri de autostrada, dupa ce Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inaugurat in cele din urma tronsonul care face legatura intre București și autostrada A3 București - Ploiești. Astfel, bucureștenii pot intra pe autostrada…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a deschis doua benzi suplimentare pe sensul de iesire din Romania in punctul de frontiera Giurgiu ... The post CNAIR a deschis pentru fluidizarea traficului doua benzi suplimentare pe sensul de iesire din țara in punctul de frontiera…

- Alți 14 kilometri de autostrada au fost deschiși, miercuri, circulației rutiere, dupa ce doua loturi din Autostrada Transilvania, intre Iernut și Ungheni, județul Mureș, au fost recepționate Potrivit unui comunicat de presa trimis, miercuri, de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Narcis Neaga, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), estimeaza ca Romania va da in trafic 116 kilometri de autostrada in 2019, urmand ca in 2020 sa aiba in total peste 1.000 de kilometri. „In 2019, 116 kilometri de autostrada vor fi dati in trafic.…

- “Duminica, 28 octombrie, am facut o vizita pe lotul 1 al Autostrazii Sebeș-Turda în zona nodului rutier Alba Iulia Nord. În ultima perioada lucrarile au avansat, însa în continuare ritmul de lucru în secțiunea de nord a șantierului nu ne da speranțe…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a efectuat pre-receptia lotului Ogra – Iernut, realizat de constructorul german Geiger, au declarat surse oficiale. Aceasta sectiune din...