- Cele 18.662 de sectii de votare organizate in tara s-au deschis duminica, la ora 7:00, in cea de a doua zi a referendumului de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei, procesul de vot urmand sa se incheie la ora 21:00. Prima zi a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In județul Timiș sunt 597 de secții de votare și 624.243 de cetațeni cu drept de vot. Fața de precedentele alegeri sunt doua secții noi, una la Moșnița Veche și alta la Dumbravița. Conform judecatorului Titus Birceanu, președintele Biroului Electoral Județean Timiș, sambata, 6 octombrie,…

- CCR a dat aviz favorabil initiativei de rezivuire a Constitutiei, dupa ce Senatul a adoptat, decizional, initiativa cetateneasca pentru revizuirea Legii fundamentale potrivit careia familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, nu pe cea consimtita intre soti.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca nu a discutat cu senatorii ALDE despre cum vor vota in cazul propunerii legislative de revizuire a Constitutiei, in sensul redefinirii familiei, dar, ca partid de factura liberala, trebuie sa tina cont atat de modernizarea societatii,…

- Plenul Senatului, in calitate de for decizional, va dezbate si va vota marti proiectul legislativ care isi propune revizuirea articolului 48 din Consitutia Romaniei, care sa prevada ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, si nu intre soti, asa cum este in...

- Plenul Senatului, in calitate de for decizional, va dezbate si va vota marti proiectul legislativ care isi propune revizuirea articolului 48 din Consitutia Romaniei, care s[ prevad[ ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, si nu intre soti, asa cum este in prezent.

- Liderul PSD Liviu Dragnea pune la cale o cacealma, odata cu modificarea Constituției pentru redefinirea familiei, prin specificarea clara ca aceasta constituie uniunea dintre un barbat și o femeie."Prin referendumul pentru modificarea Constituției, in sensul redefinirii familiei, Liviu Dragnea…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte PMP, este de parere ca Partidul Social Democrat va fi credibil in sustinerea referendumului privind redefinirea familiei atunci cand va fi de acord cu modificarea legii in sensul reducerii numarului de parlamentari la 300. "Prin referendumul pentru modificarea…